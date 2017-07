El Frente de Izquierda ante el pedido de expulsión de Julio De Vido

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Pablo Tonelli, afirmó este miércoles que “hay alguna incertidumbre en relación a algunos votos que podrían modificar el resultado” de la votación del proyecto oficialista en la Cámara baja que busca expulsar al legislador Julio De Vido, decisión que requiere el aval de los dos tercios de los presentes para hacerse efectiva. “De lo que estamos seguros es que, ya sea para expulsar al diputado De Vido o para no hacerlo, el resultado seguramente va a ser muy ajustado y va a depender de unos pocos votos, y hay algunos diputados que aún no han expresado el sentido de sus votos”, explicó el legislador del PRO en declaraciones a radio Continental.

¿Por qué el gobierno no quiere el juicio a De Vido y monta este show? Porque en los hechos de corrupción que estamos seguros se cometieron en su larga trayectoria como superministro están involucrados funcionarios, parientes, empresarios y amigos del actual gobierno, incluso de la familia Macri, que hicieron negocios con el kirchnerismo en general y con De Vido en particular. Macri sigue así una larga tradición familiar de enriquecimiento a manos del Estado, que incluye entre sus páginas más negras el enorme y asombroso crecimiento de su grupo familiar durante la última dictadura militar.

¿Sabe usted que Cambiemos quiere expulsar a De Vido como diputado para que no sea juzgado por corrupción? ¿Cómo? Tal cual lo está leyendo. Bastaría que algún juez, de los tantos “amigos” que tiene el gobierno lo encuentre culpable y lo condene. Es verso que si tiene fueros no lo pueden condenar. Falso. La actual legislación lo permite. Si en un juicio es condenado (y nosotros proponemos que sea un juicio por jurado popular transmitido por radio y TV a todo el país) seriamos los primeros que pediríamos el desafuero para que cumpla la condena, como ya hicimos cuando le allanaron la casa.

