Tecnópolis ya convocó un total de 783.25O personas

15 – EcoEscenario EL CIRCO DE CAMPANITA Este espectáculo desafía las leyes de gravedad. Algunos objetos vuelan por el aire y otros ruedan por la pista. Esta payasa que no le teme al peligro llena la pista de humor, destreza, dinamismo y música en vivo. Con su trompeta y sus malabares hace reír hasta a los que no quieren hacerlo.

