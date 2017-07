¿Qué hacer con un jefe Tóxico?

Por su parte Zallocco, sugiere que la forma de proceder es hablar con nuestro círculo de confianza o mentor para ver como pasarla mejor, si no se logra nada… tal vez sea el momento de dar un paso al costado. Para Videla, sin embargo, es difícil tener una ecuación que resulte en todos los casos, por eso lo fundamental es trabajar sobre uno y no sobre la otra persona.

Valentín Videla, Gerente de RRHH de Danone define al “jefe tóxico” como aquel que no soporta nadie y que tiene como objetivo, en general, permanecer en determinado puesto y no trascender.

