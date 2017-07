ADATA presenta Power Bank D16750

ADATA Technology, es uno de los mayores proveedores del mundo en Módulos DRAM y memorias USB. La empresa ofrece soluciones de memorias, tarjetas de memoria, unidades de estado sólido y discos duros portátiles. Los productos ADATA son reconocidos internacionalmente por iF Award de Alemania, Premio Red Dot. En CES obtuvo el premio Mejores Innovaciones, Good Design Award de Japón, Best Choice Award de Computex, y en Taiwán con el Premio de Oro de Excelencia. Más información en www.adata.com

Elegancia en materiales “ADATA invierte su tiempo y esfuerzo para que sus Power Banks no sean simplemente herramientas para recargar dispositivos, desarrollando elegantes diseños que además sean ergonómicos y prácticos. El D16750 no es la excepción con su núcleo de aluminio arenado, que se encuentra envuelto en una resistente silicona de fácil agarre y transporte,” explicó Gorini y agregó para concluir: “Para mayor utilidad, incorpora una linterna LED, una característica muy popular que resulta extremadamente útil en situaciones al aire libre.”

