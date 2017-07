Gustavo Vera: “El Pro hace caminatas blindadas y actos tabicados”

“De eso te das cuenta porque hacen caminatas que son blindadas, ya que no pueden salir a la calle. De Villa Lugano se tuvieron que ir, de la Villa 31 de Retiro, también, En Palermo tuvieron que hacer un acto tabicado, lo mismo que en Caballito, porque obviamente hay muchísima gente enojada y no es gente enviada por otros partidos”, precisó Vera.

“En este momento Martín Lousteau está en un tercer lugar muy cómodo y no pasa el 20 por ciento. Unidad Porteña está creciendo y recuperando niveles de votación que rondan entre 25 y 28 por ciento. Eso según las encuestas a las que pudimos acceder y que no mandamos a hacer nosotros, más allá que ya sabemos que las encuestas son relativas. Después de lo que pasó con Donald Trump (en Estados Unidos daban como ganadora en las presidenciales a Hillary Clinton) son un chiste y están claramente al servicio de tal o cual”, indicó el legislador.

