La comunidad armenia rechazó el apoyo de la senadora María Ester Labado a Azerbaiyán

En ese sentido, IARA señaló como “cuestionable” su decisión de posicionarse de esta forma y replicó que “sus palabras son absolutamente funcionales al trabajo del lobby de Azerbaiyán, que intenta incidir en las decisiones de los Estados, muchas veces canalizadas a través de legisladores”. “La República Argentina no debe ponderar estos intentos arteros por encima de sus decisiones soberanas en política exterior. Como nación de paz, no puede ser permeable a los intereses de gobiernos como el de Ilham Aliyev, quien ha declarado públicamente que sus enemigos son ‘los armenios de todo el mundo’, incluyendo, se entiende, a los ciudadanos argentinos con descendencia armenia”.

“La misiva se inicia con una calumnia. Las fuerzas de Nagorno Karabaj no cometieron ‘asesinatos’. La postura de la Senadora, cuanto menos parcial, desplaza la responsabilidad sobre las muertes de quienes utilizan a la población civil en sus tácticas, a quienes se ven en la obligación de defenderse. Es evidente que Labado ha abrazado la perspectiva azerbaiyana, lo cual resulta de suma gravedad ya que su función es representar los intereses de su provincia en el Senado y no de una nación extranjera en Argentina. Especialmente cuando nuestro país ha sentado posición sobre el tema: apoyar la mediación del Grupo de Minsk de la OSCE para la resolución pacífica del conflicto”, denuncia la comunidad armenia.

