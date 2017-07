Dolar… “No hay motivo para preocuparse por el dólar en la Argentina”, dijo Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “hoy no hay motivo para preocuparse por el dólar en Argentina”, y pidió llevar “tranquilidad” a los ciudadanos ya que “hay un plan económico que está funcionando en base al gradualismo”.

“Hoy no hay motivo para preocuparse por el dólar en Argentina. Hay que transmitir esa tranquilidad. Lo que hay es un plan económico que está funcionando basado en ese gradualismo, el único sustentable social y políticamente, para ir bajando el déficit, la inflación y los impuestos para crecer en un contexto de varios años”, dijo hoy Peña en declaraciones a radio Mitre.

En cuanto a la suba del dólar que se registró esta semana, Peña manifestó que hay que tomárselo con “tranquilidad”, y defendió el “tipo de cambio flotante que nos da flexibilidad frente a shocks externos”.

”Si se mira la evolución del dólar, ha ido acompañando la inflación a medida que ha ido bajando. Puede haber alguna intervención, pero en general se intenta que el proceso se desarrolle con estabilidad”, concluyó el jefe de Gabinete.

Los políticos son una maquina de mentir y fabricar fraces celebres con el dolar

4 cotizaciones y ninguna flor

el oficial, el blue o negro clásico, el guille, y el liqui fuga.

4 cotizaciones hay en esta casa,

4 cotizaciones y ninguna flor.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

“Es un problema comunicacional”

6,7,8 programa del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner

En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por un beso, pero sólo 50

centavos por tu alma.

Marilyn Monroe

Dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso

valor y el mismo tamaño.

Jorge Luis Borges

EL QUE APUESTA AL DOLAR, PIERDE

Advertencia lanzada en 1981 por el ministro de Economía Lorenzo

Sigaut. Al poco tiempo, el gobierno devaluó el peso con respecto del

dólar y el que apostó al dólar, ganó

“El que deposito dólares recibirá dolares”

Eduardo Duhalde

“Nadie prohíbe ahorrar en dólares”

Sbatella

“Este lunes el dólar estará a $5,10 en casas de cambio”

De Aníbal Fernández: el dolar el lunes abrio $5.90

“Se piensa en dólares porque en los últimos 50 años no nos defraudó”

Rogelio Frigerio

“En realidad, nosotros no tenemos dólares”

Guillermo Moreno:

“la única cotización legal del dólar es la que fija al BCRA y que hoy ha sido de 4,49 pesos”.

Florencio Randazzo: el mercado le contesto con cuatro cotizaciones diferentes y a su propio amigo Aníbal Fernández que lo ubico a $5,10. Randazzo a Aníbal: “Hablar de dólar paralelo es hablar de ilegalidad”

“No es legal la compra venta de moneda extranjera, es un ilícito y allí estaremos nosotros para ver si esa operación deja un margen de ganancia”, dijo Ricardo Echegaray titular de la AFIP.

“el dólar es el elemento más fácil o el más corriente”

Blejer

El dolar es inevitable, el sufrimiento es opcional.

Decalogo: Diez mensajes secretos en el billete de un dólar

Los aficionados a las teorías conspirativas conocen muchas historias sobre la simbología usada en el billete de un dólar, un sencillo papel que se convirtió en un ícono de los últimos dos siglos.

1. We Need A Revolution

2. Holy Sh!t

3. Trust No One

4. Reality Sucks

5. Freedom Land

6. Live Free Or Die

7. Lest We Forget

8. Love and Hate

9. The Kids Are Alright

10. Dont Tread On Me