Abrazo al Parque Las Heras

Ante esta situación y a pedido de un amparo, el juez Guillermo Schleiber, titular del juzgado N. 13 dictó una medida cautelar contra el gobierno de la Ciudad exigiéndole una “inmediata suspensión de cualquier actividad de poda y/o tala del arbolado público existente en la Ciudad que no cumpla con lo dispuesto por los artículos. 10, 11 y 12 de la ley 3263″. A pesar de la medida cautelar, funcionarios de la Comuna 14 aseguraron hoy a un grupo de vecinos que la tala de árboles no se detendrá.

