Gustavo Vera, y los vecinos afectados tras el incendio del conventillo de La Boca presentaron un amparo judicia

En ese sentido, Vera y La Alameda filmaron un video dentro del conventillo, en el que se demuestra que no hay ningún peligro de derrumbe y habían pedido sin éxito que el juez de la causa, Diego Slupski, deje entrar allí al perito que pusieron los vecinos para determinar si existe o no alguna gravedad para ir a vivir e vuelta a ese lugar.

Además, agregó: “El Gobierno porteño sólo informó a las familias de la existencia de una “notificación de clausura” como fundamento para no permitirles ingresar nuevamente a su casa. No existe orden judicial alguna que disponga la clausura e impida el ingreso de las familias, sólo esta “notificación de Clausura”.

This entry was posted in Ciudad Noticias . Bookmark the permalink