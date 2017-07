Horacio Larreta se marea con su pelota: Ferrocarril San Martín se cortaron los cables “por negligencia”

Las obras sobre Cabildo al 600 del metro bus tienen problemas de desague, es decir el día que llueve el agua no drena y se va hacia los departamentos inundando propiedades privadas. Otro ejemplo de gestió es En EL Dorrego el espacio audiovisual, por ejemplo Larreta no cumple con el respeto hacia los vecinos en cuanto a ruidos molestos. y en el ferrocarril, la situación es de negligencia. Veamos que pasó.

NO es la primera vez que la gestión de Horacio Larreta se marea con la pelota y se hace goles en contra, es ya su clásico, de no entender que los globos amarillos de cumpleaños no sirven para nada, en cuanto a la administración pública. Es vox populi que Horacio Larreta hace agua por todos lados y el descontento con su forma de adminsitrar tratando de muñequitos de dibujo a los porteños es una manera de comunicación social donde trata de tarados a los Porteños. Toda la plana mayor de comunicación social del Gobierno Porteño pasa por alguien que odia a los porteños en forma sistemática y se nota cada vez más en la gestión, es el caso del descontrol en las obras públicas. Toda la comunicación de Larreta se la hace hacia dentro de su partido político al mejor estilo K y se olvidó completamente de los porteños en general. Como muestra solo basta un botón.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged Ferrocarril San Martín . Bookmark the permalink