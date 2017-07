Camps: “El Gobierno no cuida el bolsillo de los que quieren acceder a la vivienda”

Y agregó: “Solamente en un año, los alquileres subieron hasta un 46% en la Ciudad. Muchas personas son empujadas hacia la informalidad de los hoteles, los alquileres en las villas o lo que es peor, la situación de calle. Un censo reciente realizado por ONGs informó que 4400 personas se encuentran en esa situación. Al Gobierno parece no interesarle, ya que no hizo lugar a nuestro pedido en la Legislatura para que se actualice el monto del subsidio que se les otorga para facilitar el acceso a un alquiler. El monto actual es de 1800 pesos mensuales durante 6 meses, lo cual resulta totalmente insuficiente. El costo de una habitación ronda los 4500 pesos”.

“Si el Gobierno va a dejar flotar el dólar libremente y sin intervención, de acuerdo al valor de mercado, no puede convocar a las personas a que obtengan créditos inmobiliarios para adquirir propiedades que cotizan en dólares. Así, quedan sujetos a los vaivenes de la bicicleta financiera. Hay que terminar con esa política. Todos aquellos que tramitaron créditos han sido defraudados por un Gobierno que no cuida el bolsillo de las personas que con gran esfuerzo quieren acceder a la vivienda propia” expresó el actual legislador.

