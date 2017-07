La guerra del FOS FOT en reforma del Código Urbanístico porteño

El FOS o F.O.S. significa Factor de Ocupación del Suelo, este coeficiente que varia entre 0 y 1 es el porcentaje de ocupación que podemos tomar del terreno es decir 1 es que podemos usar el 100%, si el FOS es de 0.5 significa que podemos ocupar el 50%, en cifras si tenemos un terreno de 10 mts x 10 mts son 100 m2 si es FOS es de 0.5 podemos ocupar hasta 50 m2. El FOT o F.O.T. es el Factor de Ocupación Total y es el coeficiente que determina los máximos m2 que podemos construir, el parámetro se toma como referencia de los m2 del terreno. Veamos, si tenemos un FOT de 5, significa que podemos construir 5 veces la superficie total del terreno, como en el ejemplo tenemos un terreno de 100 m2 significa que podemos construir hasta 500 m2 cubiertos en N° cantidad de plantas. Estos no son los únicos factores que determinan el volumen o silueta máxima de construcción permitida, hay otros factores como Línea de Frente Interno, Línea de Basamento, Retiro de Línea Municipal y/o Medianera, Altura Máxima Permitida, etc. Pero estas otras variables serán publicadas mas adelante.

No obstante, apoyó la idea de que en un mismo barrio se satisfagan todas las necesidades de los vecinos y ejemplificó que “gente de los barrios de Caballito o Belgrano no sale de su jurisdicción y evita venir al centro de la ciudad” por los inconvenientes de tránsito.

Controversias en el sector inmobiliario por el proyecto de reforma del Código Urbanístico porteño. Las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano propuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generaron fuertes controversias en el sector desarrollador e inmobiliario, debido a que la iniciativa establece alturas máximas de construcción para respetar la identidad de cada barrio. Armando Pepe, titular del Centro de Corredores Inmobiliarios de la ciudad, consideró que “las modificaciones del código que plantea este anteproyecto son bastante complicadas. No se van a poder construir edificios de más de siete pisos excepto en lugares, por ejemplo, como avenida Libertador. Quieren estirar, achatar la ciudad y no se podrían construir edificios de 15 pisos entre medianeras”, expresó.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink