Coaching para tu salud

En mi practica clínica psicológica y la consultoría con empresas, observo y compruebo que la salud es el compromiso que asumimos en cultivar un estado de bienestar y vitalidad en las áreas más relevantes de nuestra vida. Desde esta perspectiva podemos tener algún síntoma o problema de salud y mismo así, llevar una vida saludable y plena. He visto personas con HIV, diabetes, y otras afecciones de salud, que han decidido llevar adelante una vida saludable, tomando la medicación correspondiente, y dando los pasos para experimentar una vida gratificante y atractiva. No se trata de los síntomas o enfermedades que podamos tener, sean congénitas o adquiridas, sino lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Por ende, ¿qué significa en lo concreto asumir el compromiso de vitalizar nuestra salud?

¿Alguna vez te sentiste deprimido? ¿Conocés algún familiar o pareja que haya experimentado depresión? ¿Cómo es tu relación con tu salud? Hasta no hace más de 60 años, se consideraba que “la salud a la ausencia de síntomas”. O sea, para la medicina clínica, una persona era “saludable” si no presentaba síntomas de alguna clase. Afortunadamente ese paradigma fue ampliándose a otros mas reales e integrales. De hecho la OMS (Organización Mundial para la Salud) afirma que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

This entry was posted in Ciudad Redes Sociales and tagged Pablo Nachtigall . Bookmark the permalink