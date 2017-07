DCE Ingeniería presenta un nuevo caso de éxito: COM de Pilar

El Acto de inauguración del nuevo Centro de Operaciones Municipales de Pilar (COM), se realizó el 28 de junio con la presencia de Nicolás Ducoté, Intendente de Pilar, junto a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, y Gerardo Millman, Secretario Nacional de Seguridad Interior, en un palco armado en la vereda del predio. Estuvieron presentes también Eugenio Burzaco, Secretario Nacional de Seguridad, Fernando Martínez, Secretario de Seguridad de Pilar, Representantes y fuerzas de la Policía Bonaerense, Policía Local, Guardia Urbana y SAME, autoridades judiciales y educativas, entre otros directivos y personal técnico de DCE Ingeniería. Durante la jornada de inauguración los vecinos a través de organizaciones de la sociedad civil y escuelas visitaron las instalaciones.

Buenos Aires, 31 de Julio de 2017. DCE Ingeniería, empresa especializada en diseño, proyectos y construcción de Data Centers, anunció la presentación de un nuevo caso de éxito: se trata de la implementación de Networking y Energía del COM (Centro de Operaciones Municipales) en el Municipio de Pilar. “El Municipio de Pilar tenía un serio inconveniente con sus áreas de la Secretaría de Seguridad, ya que se encontraban ubicadas en distintos edificios y barrios dentro del distrito y sin comunicación entre sí, lo que derivaba en un funcionamiento descoordinado e ineficiente.” Afirmó Julián Di Nanno, presidente de DCE Ingeniería y agregó: “La solución vino de la mano del COM, ubicado en el km 42,5 de la autopista Panamericana Ramal Pilar, en donde en un solo edificio de 1.200 m2 se concentró todo el funcionamiento en forma coordinada: un gran centro de monitoreo, las fuerzas de seguridad policiales (provincia, local, rural, urbana y tránsito), defensa civil, investigación forense, operaciones, meteorología y SAME. Es un orgullo para nuestra compañía haber ganado la licitación de Networking y Energía del COM de Pilar.”

