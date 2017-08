Terminó la Rural pero ¿Qué es un gorila?

– Periodista: Cuando a usted alguien le puede decir Gambini es un gorila, ¿usted lo asume o lo niega? – Gambini: Lo asumo totalmente. ¿Qué es ser gorila? – Periodista: Y… ser un antiperonista recargado. – Gambini: Si, recargado, si. Porque la palabra “gorila” viene de un programa de radio. De la Revista Dislocada, de Delfor y el gordo Camarotta… Que lo sacaron de una película… No me acuerdo de quién era… Cantábamos. Y con eso hicieron un cantito. Lo que pasa es que eso se dio justo cuando empezó la Revolución Libertadora… Cuando no se sabía que ruido había en una casa y se escuchaban ruido decían “deben ser los gorilas deben ser”. Era una joda que había. Además la Marina subió diciendo “somos nosotros los gorilas”. Hugo Gambini

MAS Y MAS GORILAS ARGENTINOS “Pueden observarse en la TV conductores de programas que demuestran una ignorancia patética sobre hechos históricos de nuestro país. Así, en un programa, el conductor dijo con la mayor liviandad que Hipólito Yrigoyen era peludo y por eso le decían gorila, y por extensión así se les decía así a todos los radicales. Como todo el mundo sabe, a Yrigoyen le decían «el Peludo» por el armadillo y su costumbre de huir del público encerrándose en la cueva (su casa). “El término gorila con relación a la política tuvo otro origen. En la década del 50 había un programa cómico en una de las radios que se transmitían a todo el país, La Revista Dislocada, dirigida por Délfor. En 1956 se estrenó la película Mogambo, con Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Se trataba de un aventurero que cazaba animales salvajes en África para venderlos a zoológicos. En una de las escenas aparecía Gable con una de las artistas y se oía un feroz rugido que hacía que la joven terminara en los brazos del cazador, quien para tranquilizarla le decía: «Deben ser los gorilas». De ello se valió Délfor para hacer un sketch en el cual un coro cantaba un jingle: «Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí». “En la primavera de 1956, en plena primavera política motivada por la caída de Perón por los hechos revolucionarios de 1955, tuve que viajar a Buenos Aires, desde mi provincia, por razones de salud. La gran novedad fue la aparición del humor político con caricaturas en diarios y revistas cómicas. Un tío me llevó a un teatro de revistas en donde una de las estrellas era Pepe Arias, que imitaba la voz de Perón. En una escena aparecían Perón y el Gral. Lucero en lo que parecía ser el subsuelo del Ministerio de Guerra; de pronto se oía un cañonazo y Perón, asustado, preguntaba: «¿Quién anda ahí?» y un coro respondía: «Deben ser los gorilas, que andarán por ahí». “De esta escena tomaron los dibujantes de humor político la idea de hacer aparecer gorilas disfrazados de militares; creo que el primero en hacerlo fue Juan Carlos Colombres (Landrú). Desde estos episodios se empezó a llamar gorilas a los antiperonistas. En esa época todos eran gorilas, que viene a ser el equivalente actual de «yo no lo voté».”

Alguien propone que no se use mas ese termino …. pero ni bien Cristina … tocó los réditos económicos de la clase alta…. los neogorilas le saltaron al cuello con los mismas palabras que ellos usan como insultos al peronismo de los 50 al 76…. !!!!

