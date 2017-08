Carrió a lo Carrió en el Barrio de Palermo: “parece de izquierda Horacio Rodríguez Larreta”

Carrió realizó un pequeño acto de campaña en en el Club Armenio junto a Rodríguez Larreta. El acto sellevó a cabo casi sin vecinos de Palermo en calle Armenia, con una seguridad impresionante, de hecho este cronista estaba en la Viruta preparando motores para dar unos pasos de Tango. Carrió al lado de Freire, acompañado por Santilli, pero los organizadores se olvidaron de un detalle invitar a la prensa vecinal y barrial de Palermo. Todavía estamos esperando las preguntas que le hicieramos llegar a Santilli hace meses a sus colaboradores. Nunca las respondió.

Carrió dijo que el gobierno porteño parece de izquierda por la obras que hace en villas. La diputada que busca su reelección por el espacio oficialista Vamos Juntos en la Ciudad aseguró que el gasto social con el presidente Mauricio Macri “es el mayor de la historia” y “ahora va directamente al que lo necesita”.

Figura central de un encuentro con vecinos en el barrio de Palermo, Carrió estuvo acompañada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y el primer precandidato a legislador porteño, Andy Freire, en el Club Armenio, donde se montó un escenario 360°, que el oficialismo suele instalar en todos sus actos con público en vivo.

Carrió aprovechó también para enviarle un mensaje Martín Lousteau, uno de sus rivales electorales en el distrito porteño, al pedir: “Que no me usen para hacer campaña; que no me dañe gratuitamente”, en obvia alusión a uno de los clips de campaña del ex embajador en Estados Unidos, donde éste aparece hablándole a una gigantografía con la imagen de la diputada chaqueña.