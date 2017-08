El ajuste por venir de Marcos Peña: “El ajuste no es viable ni social ni políticamente”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el “ajuste no es viable” y calificó de “poco honestas” las “otras propuestas electorales”, con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Peña consideró además en que “el crecimiento de este año de la economía será sustentable”.

Marcos Peña, en declaraciones a la señal de cable La Nación +, sostuvo que el crecimiento de la economía será este año “sustentable” y aseguró: “Hoy la recuperación está en prácticamente todos los sectores de la economía. El crecimiento que tendremos este año es sustentable”.

Habló además de la “confianza”, el “entusiasmo y acompañamiento” de la ciudadanía en las próximas elecciones primarias, con vistas a la renovación legislativa y, en contraposición, evaluó que “las otras propuestas (electorales) son poco honestas en el mensaje y tan solo se quieren nutrir de rencores”.

“Si yo viese cosas (en el actual gobierno) como en las que se convirtió el kirchenrismo, no me presentaría para plantear que soy una alternativa”, dijo el jefe de ministros.

Los ajustes en Argentina nunca dieron resultados y lo empeoraron todo, es por eso que consultamos con Bernardo Fernandez un viejo cuevero de la City porteña y dijo “Las carteras nunca confiaron en Argentina, ni en los K, ni en Macri, imaginate que hasta el Ministro de Economía tiene su guita a fuera, de ahí, para bajo, solo un obrero y una SRL tienen cuentas en pesos en Argentina, es decir los giles que pagan los impuestos están en pesos, esto es demencia económica, todos los Ministros deberían haber creado una empresa exitosa y rentable en Argentina para acceder al sillón y solo son come papeles de consultoras que lo único que han hecho en Argentina es el deporte de fugar dolares a Miami, se fugó, en la era K y ahora en la era Macri, la fuga es multimillonaria. Hay que entender que el ajuste, en muchos casos, es una consecuencia inevitable. Podríamos definirlo como una reacción del gobierno, materializada a través un paquete de medidas, que tienen por objeto restaurar el equilibrio macroeconómico de un país reorientando la economía hacia un crecimiento sostenido de cara al futuro, pero es solo teoría, En Argentina Los Ministros ajustan por comida, paga la leche y el pan 21% de impuestos… más un 35% de impuestos ocultos en dos productos, es decir por cada litro de leche que pagan en Turdera, el 65% va al estado, ahora entendes por que Cristina Kirchner va primero?. En la City Marcos Peña es un pelotudo marca cañon con poder con vencimiento y en las cuevas ya aguantamos hasta a Moreno, más atrás hasta a Martinez de Hoz, Marcos Peña es un bebé de pecho, Si Macri no entiende que la Pyme es la única que da empleo, estamos fritos y vuelve el PJ, va… siempre vuelve”.

Reforma previsional

Myriam Bregman: “Macri está apostando en la Bolsa el dinero de los jubilados”

Myriam Bregman, candidata a Diputada de la Ciudad por el Frente de Izquierda, manifestó su preocupación y total rechazo a la reforma previsional que prepara el gobierno de Cambiemos, al señalar que “después de haber hecho mucha demagogia con el tema, el blanco de ataque de Mauricio Macri son los jubilados”. Y agregó: “ya lo hizo con la engañosa reparación histórica, apropiándose de dinero que debía ser devuelto a los jubilados, y al implementar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, mediante la cual aquellos que tienen más de 65 años y no tienen la cantidad de aportes necesarios como para jubilarse solo pueden acceder al cobro de una pensión del 20% menos que la ya magra jubilación mínima”.

La referente del FIT también denunció el recorte en la provisión de medicamentos gratuitos y el aumento del precio de los mismos y manifestó que“ Macri está profundizando el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) apostando en la Bolsa con el dinero de los nuestros jubilados y jubiladas”.

Asimismo, Bregman manifestó que “ahora preparan otro ataque que incluiría una reducción en los aportes patronales y un aumento en la presión fiscal de los monotributistas. Decir que la suba de la edad jubilatoria será voluntaria cuando las jubilaciones son miserables es una extorsión inadmisible. Son tan caraduras que a la extensión de la edad jubilatoria para las mujeres la quieren vender como un avance en la igualdad con los varones. Esto no es otra cosa que más ajuste”.

Por último, Bregman puntualizó: “el trato a los jubilados ha sido indigno durante décadas. Los 6.394 pesos de jubilación mínima, esos que el Presidente ni siquiera sabía que se cobraban, son una condena que sufre la abrumadora mayoría. Denunciamos esta reforma y decimos que no hay discusión posible si no partimos de que los trabajadores que se jubilan deben ganar no menos de 16.000 pesos por mes, con medicamentos gratuitos y sin recortes. Para lograrlo el Frente de Izquierda promueve la restitución de las contribuciones patronales que bajó Cavallo y que luego nadie se atrevió a tocar, además de la eliminación de las exenciones, y el blanqueo de los trabajadores no registrados y en condiciones de informalidad que hoy no están aportando. Con estas medidas, entre otras, se podría lograr un aumento de los haberes jubilatorios y el 82% móvil del salario activo”.