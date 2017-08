El Banco Ciudad te quiere ver destruido. Solo crecen las quejas y los reclamos.

Históricamente, las entidades financieras no han sido de los sectores que generan una mayor empatía y los mismos clientes, por desconocimiento o miedo, han mantenido una mala imagen de este.

Que los bancos no son confiables es algo comprensible y no es una novedad que suelen cometer errores, los cuales por tratarse de entidades bancarias afectan la economía de los clientes, por operar en la Argentina, parece que los controles, las denuncias y las sanciones a los bancos que “cometen errores” no existen, incluso el BCRA dicta normas que poco tienen que ver con la protección del usuario dejando librado como único recurso para el cliente recurrir a un abogado e ir por la vía judicial, el problema es que muchas veces esos montos, no despiertan interés en los abogados y son un problema mayor para el cliente.

Con esto, los “errores” de montos que no superan los 10 mil pesos, suelen ser difíciles de reclamar y la normativa vigente del BCRA favorece la impunidad de los bancos que muchas veces se asemeja a una estafa o a retenciones indebidas, las entidades ante el reclamo de un cliente tienen un plazo de hasta 20 días para dar una respuesta, y que quede claro que solo se trata de una respuesta no de la solución con lo cual, incluso cumpliendo la norma la entidad gana tiempo y sigue perjudicando al cliente, en los casos que debe realizar reintegros.

Es más que evidente que el sentido común, nos muestra que no es necesario ser contador, economista o abogado que si a un cliente se le realiza un descuento erróneo (por ahora vamos a llamarlo así) deberían las instituciones bancarias realizar las devoluciones en el menor tiempo posible, de lo contrario debería realizarse la devolución sumando los intereses correspondientes, tal y como los bancos lo hacen con sus clientes al momento de los pagos.

Nadie ha sabido explicar la falta de normativas que sancionen a los bancos que internamente operan mal, todo queda supeditado a la posibilidad de poder contratar un abogado para hacer valer los derechos que uno como ciudadano posee y que es una responsabilidad del Estado controlar.

El Banco Ciudad no es la primera vez que se ha visto denunciado por perjudicar a los clientes con descuentos que no correspondían que en la cantidad llegaba a cifras millonarias

No existe siquiera un criterio unificado a la hora de brindar información por un lado. No entregar información a los clientes sobre los productos y servicios que prestan, aplicar cobros injustificados y tarifas elevadas, así como la mala atención siguen siendo el mayor dolor de cabeza de las entidades financieras y el problema de nunca acabar para sus usuarios.

10 ejemplos de mala atención en el Banco Ciudad

Con ir al https://www.facebook.com/pg/bancociudad/reviews/ del Ciudad nos encontramos con cientos de quejas por la mala calidad de la atención en el Banco Ciudad.

Cliente 1 – El nuevo sistema TOKEN es pésimo!!!!!Imposible entender a su programador con los requerimientos, interminables, para que al llegar al final del proceso, diga que el tiempo excedió y que se debe generar una nueva clave TOKEN. No puedo pagar mis servicios ni Impuestos, ni cargar mi tarjeta SUBE…. Es una porquería!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Además, estoy hace 34 minutios esperando que un operador se digne atender el telefono, luego de haber llamdo reiteradas veces y que me contestara una maquina que lo intentara más tarde porque todos los operadores estaba atendiendo otra llamada. Por el chat del sitio, jamas de los jamases, chatean y simplemente aparece la leyenda que finalizó la sesión cuando jamás pude hablar con un operador. O sea, el servicio es pésimo!!!!!!!!!!!!!!

Cliente 2 El presente mensaje va dirigido y en relación a José María Hazañas (Gerente) y Natalia Miers (atención al cliente) ambos de la sucursal N° 45 – Morón. Quiero dejar asentado la gran ayuda que recibí por parte de ellos para destrabar un innecesario conflicto que tuve con una concesionaria de autos luego de haber sacado a través del banco el préstamo automotor. Va por este medio mi humilde muestra de gratitud, siendo que después de una larga lucha finalmente me entregaron el auto en estos días. Reitero mi agradecimiento y ojalá ello pudiera tener algún registro por parte de algún superior, siendo que no es frecuente el nivel de respeto y compromiso que recibí por parte de ellos. No duden en llamarme o pedirme por privado todo dato que se requiera y de interés o a fin de garantizarse la veracidad del presente mensaje.

Un gran saludo y gracias.

Luis

Cliente 3 “Saco” una tarjeta hace tiempo ya. Cuando la fui a buscar no estaba. Tiempo después me aparece en el home banking con costos de mantenimiento de una tarjeta que nunca me llegó ni usé. Cuando quiero volver a buscarla me dijeron que estaba dada de baja y tenía que gestionar una nueva (pero me seguían cobrando). Finalmente eso era un error y solo tenía que pedir una reimpresión. La pido y nunca me llegó después de 15 días… sigo pagando un mantenimiento de una tarjeta que nunca me llegó. Servicio paupérrimo. Ahora daré de baja la tarjeta, pero la jodita me salió casi mil pesos más viajes, llamadas, estress… ídolos de la recaudación.

Cliente 4 Son un desastre atendiendo tanto personalmente como telefónicamente. Tenían muy buenos crédito hipotecarios que ya no dan más. Desde el lunes 19 no puedo usar la tarjeta VISA porque el banco le pasó mal mis datos personales a VISA, generé reclamo 227257, me dijeron que respondían por mail y todavía estoy esperando. Mas de dos días para modificar el dato de mi fecha de nacimiento que el banco ya tenía, no entiendo cómo el banco puede cambiar un dato que ya tiene en mi legajo hace añso. Hice en el comentario en la red social porque necesito usar la tarjeta y me responden que me van a avisar por mail cuando esté solucionado, ni siquiera fueron capaces de pedirme disculpas. Atención de cuarta para un país que sigue siendo de cuarta. Detestables.

Cliente 5 Muy linda la clave token para seguridad en transferencias… con la obligacion de tener un smart fhone para poder operar… mi pregunta es… si me roban… las tarjetas incluida la debito y el celular… como suele ocurrir en un robo… yo no tengo forma de transferir por seguridad mi dinero en mi cuenta a otra de por ejemplo alguien de mi familia para poder disponer de el.. hasta tanto me repongan los plasticos… entonces .. me quede sin tarjetas … sin celular … y con mi dinero cautivo en mi cuenta.. por que no puedo generar una clave token de otro celular…

Aplausos….

Cliente 6 La verdad que es una verguenza absoluta como complican las cosas al extremo!!!! la cuenta es de mi mamá y tengo que asistirla continuamente para que pueda hacer uso de la banca on line, ni hablar de las veces que llama o va al banco y la información brindada es deficiente o errónea. Ahora tuvo problemas con el Token, yo me bajé la aplicación en mi celular para poder gestionarlo, nos indicó que la clave que generó primeramente en el cajero estaba vencida y no nos permitió continuar, ahora con una clave nueva que tuvo que volver a gestionar en el cajero, al ingresar dice que ya hubo un intento exitoso de ingreso y nos la da como inválida. La verdad que yo no se que hacen!!! para las personas mayores esto es un auténtico desquicio!!! DESASTROSOS!

Cliente 7 NO ENTIENDO porque sacaron el sistema coordenadas que me permitía operar desde mi casa. No me interesa usar mi celular por que con los robos no quiero tener la banca movil en el celular.

Ademas quiero reclamar que quise cargar nafta el 2 de julio en el ACA de Once CABA con el beneficio de la tarjeta de débito y no pude me decía que no se podía conectar, pero si se pudo conectar la tarjeta de crédito … y obvio perdí el beneficio

Cliente 8 Es posible que me den un numero telefónico que no sea 0800. Ese numero no es gratis para celulares, de donde la mayoría llamamos y te come todo el crédito. Tengo graves problemas con el token (que es un pésima herramienta porque no piensan en quienes no usan smart y además si te roban ahora es triple complicación) y no puedo solucionarlo, porque al parecer todos sus clientes deben tener un teléfono fijo o mucha plata .

Cliente 9 fui a mi sucursal del Banco Ciudad de Av. Corrientes 2528 a pedir si podían elevar el límite de compra de mi tarjeta de crédito VISA. Una ejecutiva de cuenta simplemente me respondió que “era imposible”. Pero que yo podía aceptar una nueva tarjeta de crédito MASTERCARD que el banco tenía preaprobada para mi.

Salí del Banco y llamé al 0800 para plantear el mismo tema y desde ese canal me dijeron que debía volver a la sucursal y solicitar al ejecutivo de cuentas que diera de baja la MASTERCARD (que, aclaro, nunca solicité) y entonces si pedir que elevaran mi límite, dado que dicha tarjeta preaprobada estaba ocupando parte de mi cupo.

En Abril/2017 acudí a mi sucursal nuevamente y solicité otra vez el aumento del límite de mi VISA. El ejecutivo de cuentas intentó convencerme de que aceptara la MASTERCARD y desistiera del aumento del límite en la VISA. Me negué. Finalmente tomó mi solicitud, a la semana posterior me dijo que la habían aprobado y que en breve se vería reflejado en mis resúmenes de tarjeta.

Pasaba el tiempo y esto nunca sucedió. Así que en Junio/2017 acudí nuevamente a la sucursal para, esta vez, ser atendido por “otro” ejecutivo de cuentas. Este tercer ejecutivo de cuentas averiguó en central y me informó que mi trámite anterior “se había extraviado”… Le pedí que fuera sincero conmigo y me dijera sin rodeos si era posible aumentar mi límite de compra o no. Me comentó que si, pero que este trámite que yo estaba buscando era habitualmente “engorroso” y que por ello “en general nadie quería hacerlo” (lo cual a mi me sonó “coherente” con los idas y vueltas que había tenido yo hasta el momento…). Dicho esto, igualmente se puso a disposición para reiniciar el trámite y así lo hicimos.

Hoy, 27 de Julio de 2017, a casi 5 meses de haberme embarcado en este viaje por los circuitos burocráticos del Banco Ciudad, aún no he logrado que me aumenten el límite de compra de mi tarjeta VISA. Según la última información que este tercer ejecutivo me dio en la sucursal, el trámite está en el sector de “Otorgamientos” (…que vaya a saber uno cuanto tiempo demora en ver mis papeles o si talvez vuelvan a perderse en los laberintos del banco).

Ya estoy decidido a dar de baja mi tarjeta e incluso mi cuenta en el Banco (que surgió a través de Crédito Hipotecario que oportunamente me otorgaron, pero que ya no vale la pena mantenerlo). Espero que otro banco me valore más como cliente. De todos modos, agradecido por la atención que en otros momentos pasados tuve de parte del Banco Ciudad, es que envío este mensaje, con la intención de que alguno de Uds lo lea y tome conciencia de que las cosas en el Ciudad están cambiando y no para bien de sus clientes, o al menos no para bien de “algunos” de sus clientes.

Cliente 10 Llevo hora queriendo retirar dinero o comprar con débito y es imposible, se que no se trata de un problema particular, en las colas de los cajeros todos teníamos el mismo problema, no se puede realizar ninguna operación.

Es un desastre, estoy sin efectivo y necesito hacer unas compras urgentes. Me generaron un gran problema.

Gracias banco ciudad.

Cliente 11, El viernes 17-03-17 me dirigi a la sucursal 036 del banco ciudad (mataderos, con mi padre de 93 años, dado que fue adjudicado ese banco por el anses para cobrar la pension por viudez. nos atendio un asistente comercial de nombre ramiro taborda, quien con celular en mano nos entrego las planillas que yo llene, mientra s el empleado seguia observado su celular, ese dia no me permitieron cobrar porque debian acreditarme en cuenta como apoderada, a partir de martes siguiente me dijo que yo podia cobrar, deje pasar la semana y hoy 27 de marzo fui a cobrar y no figuraba como apoderada, cuando yo el dia 17 habia hecho todo los tramites . este señor que no dejo el celular no hizo bien el tramite lo que me llevo a perder casi tres horas hoy y dos horas el 17-3 por incompetencia del empleado, teniendo que regresar nuevamente mañana para poder icobrar. asi como los clientes no podemos usar celulares tampoco los empleados deberian usarlo. quiero dejar constancia porque yo perdi mi tiempo de trabajo por la incompetencia de un empleado.