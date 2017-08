PCBOX presenta Tablet 715K y novedades para el día del niño

La marca fabricante de tecnología anunció la disponibilidad de sus nuevos productos en el marco del día del niño. Se destaca la Tablet 715K y los Auriculares Throm, junto a la nueva línea de colores de las cámaras deportivas Junior, Power Banks y parlantes bluetooth.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 2017.- PCBOX, marca fabricante de tecnología, anunció el lanzamiento de la Tablet 715K y de nuevas soluciones en el marco del día del niño.

“Estamos anunciando el lanzamiento de la Tablet 715K (Kids) con funda protectora de gran calidad en color naranja y azul, pensada para los chicos y para proteger la tablet de golpes y caídas. Además, hemos lazando los nuevos auriculares Throm y también estamos presentando todo el abanico de la línea color para Cámaras deportivas Junior, los parlantes bluetooth Ash y Ackson, auriculares Nathan y Power Banks, todos productos ideales para los niños, por su portabilidad, variedad de colores y precios tecno-lógicos,” explicó Mauro Guerrero, Gerente Comercial de PCBOX, y agregó: “Somos una marca flexible que aporta tecnología a muchos segmentos de consumo. Nos hemos expandido y consolidado en el segmento de accesorios con más de 65.000 unidades vendidas en 1 año y medio, además de kits de seguridad, smartphones, smartbands deportiva, con detalles de moda que se adaptan a las distintas preferencias de los usuarios.”

Tablet 715K de PCBOX

Sistema Operativo: Android 6.0 Marshmallow

Procesador: Rockchip Rk3126 Quad Core

Memoria: 1 GB

Almacenamiento: 8 GB

Pantalla: Touch 7” resolución 800 x 480

Cámara: Doble Cámara Frontal VGA / Trasera 2MP

Conexiones: Micro USB 2.0 / Audio Jack 3.5

Bluetooth

Lector de tarjetas

Wi-Fi

Giroscopio

Batería: 2400 mAh

Dimensiones: 191 x 112 x 10.3 mm

Funda protectora en dos colores: Azul y Naranja.

Precio sugerido final $ 1.999 Pesos.

Auricular Throm de PCBOX

“Tiene Autonomía de 8 hs y tecnología bluetooth incorporada. Permite atender y realizar llamadas en todo momento gracias a su micrófono incorporado. Cuenta con un estuche ergonómico para transportarlo y protegerlo,” dijo Agustin Lian, Gerente de Producto de PCBOX.

Características Técnicas

Conexión Bluetooth / Plug 3.5 mm

Potencia: 25 mW

Energía: 5-15 mA

Micrófono

Batería 3,7V / 250 mAh / Li-Poly

Alcance Bluetooth: 10 m

Tiempo de carga: 2-3 Hs.

Tensión de entrada: 5V Dc/0,5A

Duración de batería en uso: 8 hs. (volumen medio)

Tamaño: 180 x 150 x 70 mm

Precio sugerido final $ 899 Pesos.

Cámara Deportiva JUNIOR PCBOX

Resoluciones de video 1080P/ 30FPS

Formato de video: AVI

Comprensión de video: H264

Resolución de fotografías: 5MP

Formato de fotografías: JPEG

Modo de fotografía: continua

Pantalla: 2”

Lente: Gran angular 120°

Puerto USB 2.0

Lector de tarjetas TF (hasta 32 GB)

Grabación con sonido

Batería 3.7V – 1000MA

Nivel de protección IP68

Peso: 54g (con batería)

Dimensiones; 59,2 x 41 x 24,6 mm

Compatible con Windows XP / Vista /7/8/10

Disponible en 4 colores: Celeste, Amarilla, Rosa y Negro

Precio sugerido final $ 1.299 Pesos.

Power Banks de PCBOX

Ultra delgado. Compatible con tablets, celulares y cámaras

Conexión universal: con entrada MicroUSB y Salida USB

Entrada de tensión DC 5V-2000 mAh

Salida: DC 5V-2100 mAh

Puerto de carga: microUSB

Puerto de salida: USB

Indicador de carga: LED

Batería: 4000 mAh Li-poly

4 colores: Blanco, Negro, Turquesa, Rosa

Precio sugerido final $ 349 Pesos.

Ash, Ackson y Nathan

“Además de ir creciendo en la implementación de nuevas tecnologías, hemos puesto especial foco en el diseño de los productos, no solo en los colores, también en las terminaciones y el packaging. Ash y Ackson son los primeros parlantes portátiles de la nueva línea de audio de PCBOX. No solo acompañamos a los chicos con estas soluciones para que puedan incorporarlos en su mochila, sino también dentro de sus habitaciones, con la chance de no utilizar cables y de no tener que invertir sus padres, en más de un equipo para cada ambiente del hogar. El dispositivo fue pensado, también, para llevarlo en las vacaciones o en las salidas de fin de semana,” sostuvo Agustin Lian y concluyó: “Con los auriculares Nathan de PCBOX, los usuarios podrán encontrar un sonido claro y envolvente con un rendimiento equilibrado, que se adapta al estilo de moda urbana, deportiva y joven. Tiene almohadillas y vincha de calidad que permiten utilizarlos por mucho tiempo de manera cómoda y agradable. Tiene un diseño llamativo y atractivo para combinar con un smartphone, computadora, tablet o cualquier otro dispositivo reproductor de música con un precio muy agresivo.”

El precio sugerido final para Ash es de $399 pesos mientras que Ackson tiene un precio para el usuario final de $ 699 pesos. Los Auriculares Nathan cuestan $349 Pesos.

Los usuarios pueden encontrar los productos de PCBOX en todas las tiendas del país. La distribución se encuentra a cargo de Grupo Núcleo SA, Polytech S.A/CABA, InfoAndina/Mendoza, Pascal Computadoras/Rosario, Luis Cuadrado/Chaco, Mobe Srl/Entre Ríos y Surstore/Río Negro.

PCBOX tiene su tienda oficial de mercado libre, http://tienda.mercadolibre.com.ar/pcbox

Los productos se pueden encontrar también en su página web: https://www.pcboxargentina.com.ar

Acerca de PCBOX. Una decisión Tecno-Lógica

PCBOX es una marca fabricante de tecnología e innovación que piensa y diseña sus productos adecuando toda la tecnología del mundo a los usos y costumbres nacionales, para que los usuarios puedan tomar una decisión tecno-lógica. Entre las líneas de productos de PCBOX que se distribuyen en todo el país, se destacan: Tablets, Notebooks, Convertibles, 2 en 1, Cámaras para deportes extremos, PCs Todo en Uno, PCs de escritorio, Audio, Smartphones, Wereables y una línea de Seguridad pensada para el hogar. La fabricación y distribución de los productos PCBOX es propiedad de Grupo Núcleo. Más información en https://www.pcboxargentina.com.ar y en https://www.facebook.com/pcboxargentina?ref=hl