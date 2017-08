Lavagna: “Esto no termina bien, hay que pensar cómo cambiar el rumbo”

El ex ministro señaló que “lo más preocupante es que hay una dirigencia que no aprende, en el sentido de que esto ocurrió a finales de los años ’70, ocurrió durante la época de la convertibilidad y en otros breves períodos en todos estos años. Uno dice ‘esto lo vivimos, ya sabemos cómo es’. Entonces, ¿por qué la dirigente vuelve a repetir estos errores?”, se preguntó.

