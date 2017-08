“Honestidad en era de la posverdad”, Eduardo Sanguinetti, Filósofo, poeta y artista argentino

Encuentro dos fuentes afectivas diferentes en el origen del escepticismo y la desconfianza: El escepticismo sería una decepción relativa a la capacidad de las personas autorizadas para explicar los hechos, una reacción contra la omnisciencia y la omnipotencia de la autoridad (padres, dioses, gobernantes, etc.), que la experiencia posterior no confirma. Mientras la desconfianza, una decepción relativa a la disposición para decir la verdad, una reacción contra la confianza depositada en la bondad de la autoridad, presumida y luego confirmada.

Leer la lista de los elegidos me ha provocado una sensación de asco y náusea que no puedo disimular, siniestros personajes que conforman toda la fauna política-farandulera de la República Argentina, los espectros vivos, referentes mediocres publicitados por monopólicos medios de este país, compartiendo espacio de honor, con seres maravillosos que hacen a la historia del mundo, por sus reales y verdaderos logros, con genio, talento, valentía, capacidad de renuncia, en fin, héroes de la vida, como Manuel Belgrano, José de San Martín, René Favaloro, Gandhi, Mandela, “Che” Guevara, Sábato, Borges, Luther King, Juan Bautista Alberdi.

