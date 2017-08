Reportaje a Gustavo Vera: “El PRO con la pauta construyó una oligarquía mediática”

Reportaje a Gustavo Vera, legislador porteño que renueva su banca en la lista Honestidad y Coraje que compite con otras dos listas en el único frente que cumple la PASO “Unidad Porteña”.

Vera, dirigente del partido Bien Común y hace 15 años titular de la ong Alameda del barrio Parque Avellaneda, presentó sus propuestas de cara a las elección del próximo domingo 13 de Agosto.

¿Cómo ve la economía de la Ciudad?

La Ciudad tiene un presupuesto de 178 mil millones de pesos, que ahora Larreta quiere ampliar en 12 mil millones más, para tres millones de habitantes, mientras que el partido bonaerense de La Matanza, con la misma cantidad de habitantes, tiene un presupuesto de 6 mil millones, o sea 23 veces menor. Y sin embargo, en la Ciudad la pobreza creció de 13 a 18 por ciento, la desocupación de 8 a 9 por ciento. Sumado a que hoy tenemos 1.100.000 porteños que no pueden llegar a fin de mes. Tenés alrededor de 144 mil indigentes, tenés 324 mil pobres y 540 mil personas en la clase media frágil, o sea que en cualquier momento caen por debajo de la línea de la pobreza. A eso hay que sumarle las 6.000 personas que viven en la calle.

Y con ese presupuesto no está resolviendo los problemas de indigencia, pobreza, sino que solo se está haciendo crecer la presión tributaria con fines recaudatorios.

Debemos exigir que el presupuesto se cumpla porque la plata está. Es una Ciudad rica, pero injusta y que excluye por culpa de las políticas de este Gobierno.

¿La inseguridad cómo lo resolvería?

De jefe de brigada para arriba todos tendrían que presentar declaración jurada. El traspaso de una parte de la Policía Federal a la Ciudad se hizo sin el beneficio de inventario ni audiencia pública. Además, se transfirió a toda la camarilla de la Policía Federal y no se le pidió la declaración jurada a ningún jefe policial.

Horacio Rodríguez Larreta puso a dos jefes de Policía que terminaron presos por coimeros, como fueron Guillermo Calviño y José Potocar, que aún sigue procesado pese a haber quedado libre. Si esto pasa en cualquier ciudad del mundo como París, Nueva York, Roma, es un escándalo nacional y sale en primera plana de todos los diarios con críticas al alcalde.

Potocar ocupando la máxima autoridad, por el rango que tenia y la información que tenia, era más que obvio, como lo sigue siendo hasta ahora, que puede llegar a entorpecer la investigación.

Menos mal que Potocar salió ahora y no dos semanas antes, porque sino Larreta de distraído lo ponía en la lista de Vamos Juntos. El día en que fue detenido, misteriosamente fue asaltada una sede en la Gendarmería que tenia documentación de inteligencia sobre causas judiciales.

Otra de nuestras propuestas es que el jefe de Policía tiene que ser un civil y nombrado mediante una audiencia pública.

También estamos a favor de la sindicalización de la policía. Si un oficial no puede denunciar a su jefe por mal desempeño por miedo a ser echado, entonces creo que las cosas no van a cambiar en nada. Tiene que haber un control político sobre la policía. Hoy tenemos a dos jefes de la policía presos por coimeros. Además todos los comisarios, subcomisarios y jefes de brigada deben presentar su declaración jurada.

¿Qué política de acceso a la vivienda propone?

La clase media trabajadora no tiene acceso a la vivienda, porque para acceder a un crédito hipotecario en la Ciudad si no tenés una base de ahorro de 30.000 ó 40.000 mil dólares y un salario arriba de 30 mil pesos, un beneficio al que llega una pequeña parte de la población”.

Hay 350 mil viviendas ociosas en la Ciudad, de las cuales 50 mil son de particulares y 300 mil de pooles inmobiliarios.

Presenté un proyecto para terminar con viviendas ociosas y el Gobierno me tildó de comunista. Fue ahí que les dije, ‘señores, esto es un proyecto copiado de Nueva York, de Paris, de Roma y de otras ciudades importantes.

No te podés dar el lujo de tener 200 viviendas vacías en una Ciudad de alta densidad poblacional. O la ponés en alquilar o pagás un alquiler adicional que vaya a un fondo de crédito hipotecario para favorecer esa iniciativa.

Larreta propone instalar parquímetros y las grúas de acarreo en todos los barrios ¿Qué le parece?

Es un disparate legal y político. Un juez nos dio la razón por ello ganamos un amparo y logramos frenar que los vecinos tengan un parquímetro en la puerta de su casa.

Había inconstitucionalidad tanto en la redacción como en la sanción. Las playas de acarreo que iban a poner para los parquímetros eran espacios públicos, según la Constitución requiere de 40 votos y Larreta la sacó con 33.

Los lugares que estaban destinados a ser playas de acarreo no sólo eran espacios públicos, sino que algunos eran urbanización parque y eso requería una previa modificación del Código de Planeamiento Urbano.

Si Rodríguez Larreta quiere pisotear las leyes y sembrar la sospecha que nosotros defenderíamos concesiones vencidas, algo ridículo siendo el autor de la causa penal, lo lamento. Es lo mismo que las tierras de Casa Amarilla, tierras entregadas discrecionalmente por la Corporación del Sur y tendría que haber pasado por la Legislatura.

Acá parece que algunos se acostumbraron a una especie de gobierno inmobiliario discrecional que no respeta los poderes que dice respetar cuando está en campaña.

Por supuesto que estamos a favor de los acarreos, pero eso tendría que estar consensuado con las Comunas y Consejos Consultivos.

La extensión del estacionamiento medido se debería implementar primero respetando la ley, con los 40 votos, antes de eso con audiencias en cada comuna, en los consejos consultivos, con audiencias en un mecanismo participativo, bajo el control del estado y no de un privado.

Presentamos un proyecto de ley para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tengan derecho a participar en la definición de los espacios para estacionamiento medido.

El proyecto ordena que los Consejos Consultivos de las 15 Comunas porteñas, convoquen a los vecinos para realizar una Audiencia Pública Comunal.

Escuchar a los ciudadanos y la propuesta de localización de los espacios para estacionamiento medido del Poder Ejecutivo luego se deben discutir en la Legislatura.

En todos los casos (reuniones barriales, tratamiento en los Consejos Consultivos y Audiencias Públicas) se promoverá la difusión de este proceso participativo mediante los medios de difusión, comunicación, web y redes sociales del Gobierno de la Ciudad, los ministerios implicados y los de las Comunas participantes. Se llevará un registro de todas las instancias que deberán ser públicos y estar a la disposición de los interesados.

¿Qué piensa del periodismo barrial y el uso de los medios estatales en la Ciudad?

Que el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad que ordena al Jefe de Gobierno gestionar los medios de la Ciudad (el canal, la radio y portal) con la creación de un ente autárquico con representantes del poder legislativo de todas las fuerzas como a referentes de la comunicación y la cultura.

Lo segundo que se debe hacer es que la pauta publicitaria que reciben los medios barriales debe fortalecerse mediante la sanción de una ley que determine el monto que los organismos de control y otros entes que depende del Estado de la Cuidad destinen a los medios barriales así como ya existe la ley para que el Poder Ejecutivo respalda con pauta a los medios por las comunas.

Si se desfinancia los medios barriales tenes el dinero del pueblo para financiar con la pauta a la oligarquía mediática del PRO y sus aliados en los organismos de control. Hoy Clarín y La Nación no solo reciben la mayor cantidad de pauta, también sus periodistas que dominan las grillas en Radio Ciudad o Canal de la Ciudad, y que en muchos otros casos mantienen programas de radios o portales de muy baja audiencia recibiendo fondos millonarios de pauta. Eso es comprar el silencio y anular la crítica.

Puedo dar fe que el dueño de un gran medio como La Nación, Julio Saguier, vino en persona a mi casa, un ph de dos ambientes que alquilo en Boedo, para intimidarme a que deje la política y trabajar en coloquios en el Vaticano, y a cambio de ello volvería a tener presencia en los grandes medios de la Argentina. Hoy sufro la censura de los canales de televisión abierta y los diarios de circulación masiva.

¿Qué propone tiene para la saluda pública?

El Ministerio de Salud porteño cuenta con una partida asignada de 20 mil millones de pesos. Te pintan los hospitales por afuera, te arreglan la facha y por dentro hay maltrato del material humano. No hay buenos sueldos y eso lleva a que no haya médicos, enfermeros, ni anestesistas.

Nosotros apuntamos a jerarquizar a terapistas y a los anestesistas. Hoy tenés la mayoría de los quirófanos vacíos, porque los médicos se van a trabajar al ámbito privado donde cobran tres veces más. El otro problema es que hay que jerarquizar a las enfermeras que son el alma de los hospitales. Estas son cuestiones centrales a solucionar. Hoy en tenes que esperar tres meses para hacerte una operación de mediana complejidad.

Última pregunta. Usted es docente de profesión antes de ser legislador. ¿Qué puede aportar?

Es sencillo: hay que construir las escuelas que hacen falta en el sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay 1100 chicos que no tienen vacantes sólo en esa zona. Otro tema urgente es darle un aumento a los docentes, porque tenemos un presupuesto en educación de 28.000 millones de pesos. Cada aula debe tener entre 18 y 20 alumnos, de Rivadavia hacia el sur hay más de 40. La calidad alimentaria no es la misma en Soldati o en Villa Riachuelo que en Devoto o Recoleta. Hace 26 años soy docente.