El Lobby de las inmobiliarias hizo prevalecer sus intereses económicos a los derechos de millones de inquilinos.

Cualquiera que esté medianamente atento al tratamiento del proyecto de Ley de Alquileres; tanto en Senadores, como ahora en Diputados, puede interpretar –con fundamento- que la ausencia de reuniones de comisión y la presentación de un proyecto de Ley de Alquileres del diputado Lipovetzky no son más que mecanismos que buscan dilatar y tergiversar la discusión en Diputados, con el objetivo de no tratar ningún proyecto de ley.

