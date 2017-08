Declaran de interés por los derechos humanos a “Veintidós Vidas”, el libro sobre los desaparecidos armenios

La investigación, publicada por Ediciones Ciccus, trata un tema que se encontraba, hasta ahora, invisibilizado dentro de la comunidad armenia. “El trabajo final apunta a dejar un testimonio para las nuevas generaciones, no solo de armenios, porque de alguna manera es un homenaje desde una perspectiva no abordada a los 30 mil desparecidos. También busqué trazar un paralelismo entre los dos genocidios (el sufrido por los armenios en 1915 y el de la Argentina de los años ’70), la terible doble tragedia que atraviesa de por vida a una veintena de familias armenias de esta parte del mundo”, explicaba Cristian Sirouyan en una entrevista con la agencia Prensa Armenia en mayo.

This entry was posted in Internacionales Noticias and tagged Veintidós Vidas . Bookmark the permalink