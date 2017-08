Pasos de Tango. Llega el Festival y Mundial de Tango 2017

“Un pensamiento triste que se baila”. Así definió el compositor Enrique Santos Discépolo el tango, un estilo de baile que se convirtió en ícono de Argentina y uno de los más populares del mundo.

El tango surge en los barrios populares de varias ciudades argentinas y uruguayas a finales del siglo XIX y llamó la atención del mundo por la sensualidad e intimidad de sus movimientos. Toma nota del paso básico si quieres aprender a dominar este baile. En la Argentina de hoy, la grieta poltíca también se siente en las milongas porteñas, donde los campeones mundiales se mezclan con otros bailarines sin tapujos, por el otro tranguerías netamente comerciales que simplemente pasan música sin pasión y por el otro milongas como las de antes, nacionales y populares donde se baila con orquestas compuestas por músicos impresinantes, podemos mencionar La Catedral, la Chanta4 y Zona Tango donde simplemente se siente y baila.

El baile tanguero está construido sobre cuatro componentes básicos: el abrazo estrecho, la caminata, el corte y la quebrada, entendidos estos dos últimos términos clásicos como el eje de la improvisación y las figuras coreográficas que adornan la danza y que son conocidas bajo el nombre genérico de “firulete”. Pero por sobre todas las cosas, el tango debe ser bailado como un lenguaje corporal a través del cual se transmiten emociones personales a la pareja. El tango trasciende y llega al corazón de los que contemplan a los bailarines, gracias a los sentimientos que ellos ponen en el baile y obviamente a la calidad de sus coreografías. Cada estrofa musical, cada pasaje, cada tango tiene distintos momentos, no se puede bailar un tango completo siguiendo un patrón de conducta idéntico para toda la melodía. Hay cadencias tristes, alegres, sensuales o eufóricas, finales silenciosos o grandiosos, música in-crescendo o música in-diminuendo, solo expresa sentimientos y estos son los que los bailarines transportan a sus pies y a todo su cuerpo.​ En la pareja varón-mujer tradicional los roles de género están sexualmente definidos. ​ Esto quiere decir que en la pareja de tango es el hombre quien crea y dirige el baile y la mujer es quien lo sigue, aportando belleza y sensualidad.

Se dice que el tango se baila «escuchando el cuerpo del otro». En el tango la pareja debe realizar figuras, pausas y movimientos improvisados, llamados «cortes, quebradas y firuletes», diferentes para cada uno de ellos, sin soltarse. Es el abrazo lo que hace complicado combinar en una sola coreografía las improvisaciones de ambos.

El baile de tango es una danza de pareja enlazada estrechamente surgida a partir de la fusión de danzas y ritmos afro-rioplatenses, gauchos, latinoamericanos y europeos. Es un baile característico de la región del Río de la Plata y su zona de influencia , principalmente de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, capitales respectivamente de Argentina y Uruguay, que se extendió por todo el mundo. Se caracteriza por el abrazo estrecho de la pareja, la caminata tanguera, el corte y la quebrada, y la improvisación.

“Paso a paso”

Pasos. El pasos tangueros.

Baldosa

Cadena invertida.

Cambios de dirección.

Caminata sincopada.

Contratiempos básicos con ochos.

Cunita y sacada.

Gancho y caminata sincopada.

Ganchos con respuesta.

Giro con barrida y boleo.

Giro con quebrada o gancho.

Giro con sacada y parada.

Giro con sacada, aguja y ocho cortado.

Giro con traspié y boleo.

Giro de izquierda con barrida y boleo.

Giro de izquierda y derecha.

Giro en ochos.

Giro simple.

Giro y salida a la izquierda.

la caminata “pasillo”

«La cajita».

«La cunita».

«La mordida».

Media cadena con boleo.

Molinete quebrado.

Ochos adornados.

Ochos cortados.

Paso básico sincopado.

Pasos básicos con sacada y boleo.

Puente y calesita.

Sacada con giro.

Sacada con traspié.

Sacada cruzada, giro y ocho cortado.

Sacada del cruce con variantes.

Sacada y puente en un giro.

Sacadas con boleos.

Salida con adornos.

Salida con barrida.

Salida con traspié.

Toque y enrosque.

Traspié cruzado con giros.

Vaivén.

Festival y Mundial de Tango 2017

¿Cuándo?

Del 10 al 23 de agosto de 2017.

¿Dónde?

Diferentes espacios. Entrada libre y gratuita, con cupos limitados.

Disfrutá del evento tanguero de mayor repercusión internacional. Organizado desde 2009, miles de bailarines y público de todo el mundo llegan a la ciudad para ser parte de la competencia que ya es un clásico. El festival ofrece actividades gratuitas desde recitales, exhibiciones, clases y espectáculos hasta una feria de productos temáticos. Para el cierre está la definición más esperada: el baile que corona a la pareja campeona. Entre las categorías de “Tango de Pista” y “Teatro Escenario”, un inmenso despliegue de talentos garantiza diversión y emoción.

5 propuestas recomendadas

Además de la competencia, en la que participan más de 400 parejas, el evento ofrece diferentes actividades.

Más de 50 producciones especiales de música y danza, que buscan fundar nuevos repertorios y recuperar el patrimonio histórico.

Visitas de artistas internacionales y argentinos residentes en el extranjero.

Compañías de danza que presentan sus espectáculos.

Programas infantiles, destinados a acercar la música popular ciudadana a los más pequeños.

Actividades especiales, como presentaciones y anticipo de libros, conferencias y charlas.

Visitas guiadas gratuitas

Recorré la ciudad con guías y conocé todo sobre este baile, que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Ente de Turismo te ofrece diferentes visitas guiadas gratuitas para recorrer las zonas tangueras por excelencia. Sumate a la visita guiada en español y en inglés por el Abasto, la cuna del tango; también podés recorrer los circuitos de “Entre tangos y milongas” todos los domingos. Además, podés conocer el Monumento al Tango en la visita guiada por Puerto Madero.

EROS V La contracultura al Festival de Tango de Buenos Aires

EL INCONSCIENTE auspicia el evento organizado por el periodista y director de la revista palermonline y artista plástico, Pablo Rubin intitulado Eros 5, ya que viene de una saga épica temática, en este caso sobre los SUEÑOS, “la via regia para llegar al Inconsciente” por eso, nos gusta y además, esos sueños se desparramarán el 19 de agosto en El Desparrame !

Fue convocada la Compañía de nuestra directora Rachel Revart para realizar una performance tanguera de ensueños.

Los esperamos, Cyberinconscientes, es absolutamente importante que se abstengan aquellos que no deseen o no les dé el corazón para atravesar por una experiencia onírica inolvidable!

El Tango ahora

Maximilano Serral – “Se nos rompió el amor” – Danza tango Rachel Revart y Federico Prado

¿Cuál es el riesgo de amar? ¿El amor puede transformarse en un objeto de consumo que puede ser consumido de tanto usarlo? ¿Los amantes hambrientos pueden devorar (se) por la sed de ser amados? ¿El amor es un intento fallido de dar al otro aquello que le falta? El amor como construcción imaginaria se despliega en la improvisación y, tal como en este tango, fabrica la ilusión de ser uno complemento del otro. Se le da a ese otro que no es… Ese otro que nunca será quien colme el deseo que se gesta a partir de ser el deseo del otro, y que no se agota en el otro. La ruptura de un amor que se escurre entre las manos comol a lluvia, cae con el desamor que deja el vacío inexorable de los corazones rotos. Allí nos preguntamos: ¿existe el amor o fue pura ilusión? (Dra. Raquel Tesone / FB: Rachel Revart)

Así lo cuentan en esta historia Maxi Serral en piano y voz, cantando “Se nos rompió el amor” con la danza Tango de Federico Prado y Rachel Revart – Compañia Poética Teatral Ménage á trois: www.menageatrois.com.ar)

Interpretan y Bailan:

Agradecimientos:

Vestuario, Peinados y Maquillaje: Johanna Herrera

Rachel Revart, Osvaldo Peredo, Federico Prado y Gustavo Gerlach. Poner videos y fotos con Fede y con Peredo que te gusten.



EL evento Eros 5 Sueños

EN UN MUNDO DONDE SE HABLA DEL FIN DEL ARTE, REINVIDICAMOS Y PLASMAMOS LOS SUEÑOS DE LOS ARTISTAS REUNIDOS EN UNA MUESTRA PLURIdisciplinarIA DE sed de dibujo, pintura, escultura, fotografía, poesía, LITERATURA, circo, teatro y música. Eros 5 los invita a hacer el amor CON ARTE.

Eros AL DECIR DE FREUD, ES COMO UNA AMEBA QUE EXTIENDE SUS PSEUDOPODOS DE libido Y se infiltra en los sueños, los toma y los guarda EN UN COFRE. Y SIEMPRE Eros deja algunos sueños en el cofre para que podamos seguir soñando. Psique como mito permite simbolizar de manera efectiva la relación entre el deseo y el psiquismo, y quizás el mito de este mito es que el ser humano no puede alcanzar la dicha sin pasar por la dolorosa prueba de enfrentar sus duelos, sus propios enigmas y la verdad QUE SE OCULTA EN SU Inconsciente. ILUMINAR EL INCONSCIENTE ES PONER FOCO EN EL ARTE Y EN EL AMOR QUE EMITE EROS.

EN UN MUNDO DONDE PARECE ADVENIR EL FIN DEL AMOR Y DEL ARTE, INVITAMOS A LOS ENAMORADOS DEL ARTE Y DEL AMOR: NUESTROS ARTISTAS, DESAFIANDO LOS PEORES DESIGNIOS DE LA HUMANIDAD ENTERA, ENFRENTANDO A LA MUERTE PARA SER INMORTALES A TRAVES DE SUS SUEÑOS.

¿El arte como el amor, en tanto producto humano, Voluptas/Hedoné, no sería la metáfora del trabajo del psiquismo? Acaso, los sueños, el arte y el amor ¿no serán las pruebas por las que transita Eros para satisfacer, representar y sublimar sus deseos?

Antecedentes:

Eros 4, animales mitológicos. evolución & revolución

“Eros 3. Proserpina se escapa de Plutón”. Proserpina en la mitología griega, es Perséfone hija de Zeus y de Deméter. La joven doncella, también llamada Kore, es raptada por Hades y se convierte en la reina del Inframundo.

Eros 2 “EL ENLACE O DESENLACE DEL DESEO (EROS) EN PSIQUE” Erótica II: “Eros te llama”, Azulejos en la Cocina

Eros 1: “La fiesta del marmol”