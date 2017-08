El esquelense Joaquín Arbe ganador con récord de los 15k New Balance

El integrante del Team Elite New Balance recorrió el circuito en 45 minutos y 21 segundos, y fue escoltado por Gustavo Frencia (45m 30s) y el maratonista olímpico Luis Molina (45m 55s). Arbe obtuvo la competencia por segundo año consecutivo, tras dos victorias de Molina, y volvió a mejorar el tiempo del circuito (ya lo había obtenido en la edición anterior, con 45m 40s). Entre las damas, la ganadora fue María Luz Tesuri, con 53m 29s, escoltada por Daiana Ocampo (53m 35s) y la integrante del Team Elite New Balance Chiara Mainetti (55m 25s). Tras la competencia – organizada por Sportsfacilities y fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM)-, se sorteó un viaje para participar en el Maratón de Nueva York en noviembre.

