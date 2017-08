Gendarmes “limpiaron” a Santiago Maldonado, y ahora,  Patricia Bullrich sale a desmarcarse.

Mauricio Macri ya tiene su primer ejecutado por apremios ilegales y desaparecido político y todo indica que un grupo de Gendarmes de “Patricia” lo arrestó en plena ruta y lo eliminó físicamente, sin saber las repercusiones a nivel Provincial, Nacional e Internacionles de un tema tan delicado como es el problema de los indigenas en América latina iba a explotarle todo en plena campaña electoral, es que la política que emprendió “pato” es muy peligrosa, darle armas de fuego a Gendarmes recién promocionados y darle mando a un oficial con raices nazis en plena ruta, es desde el primer minuto una irresponsabilidad política, teniendo en cuenta que las armas de fuego deben ir contra la delincuencia y la mafia organizada. Todos sabemos que, cuando las armas se aplican contra la protesta social, siempre termina con muertos. Este es un caso testigo del que Patricia Bullrich le va ser muy difícil salir.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que para el Gobierno y para el juez federal Guido Otranto “no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería” quien detuvo a Santiago Maldonado hace una semana durante el desalojo de un corte de la comunidad mapuche Lof de Cushamen en Chubut, y agregó que tampoco puede confirmar que “haya estado en el lugar, porque estaban todas las personas encapuchadas”.

“El juez dice que no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería quien lo tomó a Maldonado. Nosotros tampoco tenemos indicio de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas”, dijo Bullrich en radio la Red, y atribuyó a la comunidad mapuche haber dificultado la investigación.

“No nos dejaron entrar y no pudimos hacer el trabajo que hay que hacer”, señaló la funcionaria y detalló que tras recibir el hábeas corpus, en “el trabajo de búsqueda con el mismo juez Otranto” las fuerzas de seguridad tuvieron “dificultades para entrar en el lugar, porque la comunidad no dejó entrar más de 400 metros”.

Bullrich confirmó que el operativo de Gendarmería existió ordenado por juez Otranto “frente a hechos de violencia extrema como la quema de casas de puesteros y una estación de tren”.

“Se había tomado la ruta 40, la Gendarmería va por orden del juez a despejar la ruta, en una situación complicada y violenta porque hay de todo tipo de armas. Retiene a dos mujeres con chicos y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad Cushamen que queda justamente ahí”, contó la ministra, quien acotó que luego ambas mujeres fueron dejadas en libertad.

No obstante, insistió en que tal como lo indica el comunicado del juez “no fue la Gendarmería quien lo tomó” a Maldonado, y que además la Gendarmería “no reporta ningún tipo de detenido”.

“Si no, te imaginás que nosotros hubiéramos estado desde el primer día”, enfatizó Bullrich, quien relató que dispuso el envío de un equipo especial de Prefectura para investigar el hecho.

“La desaparición de una persona para nuestro Gobierno es absolutamente inadmisible”, subrayó la funcionaria, quien destacó que ante el llamado en búsqueda de testigos “no se ha acercado nadie”.

“Los testigos no han ido, nos gustaría que vayan”, dijo y añadió que ya se ofreció recompensa por el joven desaparecido, para recalcar nuevamente que “ni Gendarmería ni el juez dicen que detuvieron a Santiago Maldonado”.

• Marchas en todo el país

La familia de Santiago Maldonado llamó a marchar en todo el país para exigir su aparición “con vida”.

Germán Maldonado, hermano de Santiago, exigió “como argentino y demócrata” la aparición “con vida” del joven y convocó a marchar esta tarde en distintos puntos del país.

En declaraciones formuladas a radio Rivadavia, convocó “a todo el pueblo argentino a que se concentre en todos los puntos de movilización para llevar a cabo marchas pacíficas y humanitarias” pidiendo por la aparición de su hermano.

En ese marco, detalló que fueron programadas movilizaciones a las 17 en el Monumento a San Martín de Neuquén, en el Congreso de la Nación, en las calles 7 y 50 de La Plata y en la Plaza de los Pañuelos en Bariloche.

• Pedido de interpelación

La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda pidió la interpelación en el Congreso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que brinde información sobre el accionar violento llevado adelante por la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche en Chubut, a raíz del cual se investiga la hipótesis de la “desaparición forzada” de Maldonado.

De esta manera, la legisladora solicitó a Bullrich que concurra a dar explicaciones ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja que ella preside.

“TIENE QUE APARECER”

* Por Sergio Maldonado, hermano de Santiago, desaparecido en democracia.

Hace casi una semana, tras la represión a los manifestantes en la comunidad Lof de Cushamen, la vida de toda mi familia cambió por completo: no vivimos, no podemos, no tenemos noticias de mi hermano, ni respuestas de las Fuerzas que apaleaban, disparaban y arrastraban todo lo que tenían enfrente, mujeres, niños… Y Santiago.

De visita en Chubut, se había quedado a dormir en el acampe para expresar su apoyo a los mapuches, que estaban exigiendo la liberación de su dirigente Facundo Jones Huala, preso político. Pero no, rectificando algo que muchos medios informaron, mi hermano no forma parte de ninguna agrupación de pueblos originarios, aunque siempre se muestre dispuesto a colaborar con distintas causas, frente a la ausencia del Estado. O sus abruptas irrupciones. Pues el martes, cuando la Gendarmería Nacional detonó un desalojo violento, muchas familias se resguardaron detrás de unos sauces, al costado del río que cruza los Andes. Allí, algunos intentaron salvarse de las balas, cruzando ese caudal de agua, entre la dificultad de las ramas. Santi no cruzó. Y el rastrillaje de la Prefectura ya lo confirmó.

Los gendarmes lo rodearon, lo golpearon y lo subieron a una camioneta.

No sabemos nada más.

El viernes presentamos un hábeas corpus en Bariloche, Esquel y El Bolsón. Recién entonces, el juez Otranto empezó la búsqueda, después de 84 horas sin hacer nada de nada. Y sí, se pueden lavar las manos diciendo que no se lo han llevado, pero la Gendarmería será responsable de lo que haya pasado. Santiago no se perdió, ni se esfumó por arte de magia. No se trata de una persona extraviada. Se trata de una desaparición forzada. Pero no vamos a esperarlo de brazos cruzados. Mañana, desde todos los rincones del país, marcharemos para exigir que nos digan dónde está, mientras lo buscamos nosotros mismos, sin descansar ni un minuto. Sólo para eso escribo estas líneas, para pedirles con este grito desesperado que, por favor, nos acompañen en cada ruta, en cada plaza, en cada avenida: tiene que aparecer mi hermano.

Y tiene que aparecer con vida.