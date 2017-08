Pastelería europea, ¿tan diferente como pensamos?

La pastelería europea tiene mucha aceptación en nuestro país y sus sabores nos resultan familiares. Lo que estamos tratando de exportar es nuestro fanatismo por el dulce de leche, que si bien es bastante aceptado en el viejo continente, aun no llega a los mismos niveles de aceptación que tiene a nivel local, ya que allí prefieren preparaciones más frutales. Pero si comparamos un alfajor con dulce de leche, con una Marmeladenkekse alemana o u un Spitzbuben (rellenas con mermelada), veremos que no hay tanta diferencia.

En Latinoamérica, en cambio, no usamos tanto esos ingredientes y adoptamos preparaciones como los Berliner Pfannkuchen o las Berlinesas (a las que rebautizamos como “suspiro de monja” o “bolas de fraile”). Por otro lado, hicimos nuestra adaptación dulce de los conocidos croissants, las medialunas, a la que le agregamos vigilantes y otras versiones más, o la Pasta Frola, que puede ser una versión criolla de la Linzertorte. Los productos que parecen tan argentinos pueden no serlo, como los churros, que fueron traídos por los españoles.

