Establecen marco procesal en amparo por transferencia de institutos de menores en conflicto

En este contexto, no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente protección por su condición de vulnerabilidad: los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 de la C.N).

V.1. El primero de los colectivos va a estar formado por quienes invocan la protección de las niñas, niños y adolescentes, cuya representación recaerá en el Ministerio Público Tutelar, en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 53 de la ley 1903, ya que la normativa citada le reconoce legitimación para actuar de manera independiente -dentro de las facultades complementarias- ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales cuando estén comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales de niños, niñas y adolescentes (v. Cam. CAyT; Sala I; “Asesoría Tutelar CAyT Nº 2 y otros c/ GCBA y otros”, exp. nº 42018/0, fallo del 08/08/2014; Sala II; “Asesoría Tutelar Nº 2 s/ queja por apelación denegada”, exp. nº A17-2016/1, fallo del 16/02/2017; “Asesoría Tutelar CAyT N° 4 c/ GCBA”, exp. n° A70963/2013-0, fallo del 23-12-2015.; entre otros).

Por ello, se requieren “abogados especializados que puedan hacer frente a costos que puedan surgir de la acción pero que por sus características no pueden ser requeridos a los integrantes de la clase, ya que en algunos casos su integración es indeterminada o porque aún no ha sido reconocida su existencia” (v. “El caso Halabi y la creación de las ‘acciones colectivas’”, Juan Vicente Sola, La Ley, AR/DOC/1121/2009).

Al respecto, cabe tener en cuenta que el cimero tribunal al dictar el precedente “Halabi” ha tomado como antecedente las Federal Rules of Civil Procedure de los Estados Unidos de Norteamérica, en las que en su regla 23 tratan las denominadas class actions (acciones de clase). Específicamente, en su apartado c), artículo 5°, prevé -para cuando se considere apropiado- la posibilidad de dividir una clase en subclases, las que serán tratadas de forma individual y autónoma. Esta herramienta fue utilizada en el caso conocido como “Uber” y fue consentida por la Sala II de la Cámara del fuero en el fallo dictado el 10/11/2016 en los autos “Travers Jorge c/ GCBA”, expte. nº C2411/2016-0 .

