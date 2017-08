Macri y Vidal pidieron “no volver atrás” en las urnas porque la gente “aún espera el cambio”

“Este equipo sabe lo que pasa y sabemos qué falta, que todavía hay gente que espera el cambio. Recorremos y escuchamos; no ahora (en el marco de la campaña de cara a las PASO) sino todo el tiempo escuchamos. A esas personas les digo, no volvamos para atrás”, subrayó la gobernadora en un acto campaña de Cambiemos en el club Chacarita de Azul.

