María Julia Alsogaray fué internada en la clínica Los Arcos por un cuadro agudo de anemia

A pesar de la gran repercusión de la noticia, desde la clínica aún no emitieron información oficial sobre el cuadro de salud de salud de la ex funcionaria menemista.

La ex funcionaria menemista se encuentra internada en una clínica del barrio porteño de Palermo.. Según las primeras informaciones, la ex funcionaria nacional, María Julia Alsogaray (74) fue internada en la clínica Los Arcos, en el barrio de Palermo, a raíz de un cuadro agudo de anemia. Inicialmente Alsogaray había recurrido el pasado jueves para realizarse una serie de estudios, a raíz de una hemorragia digestiva.

