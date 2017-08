Científicos, becarios e investigadores del Conicet “velaron” a la ciencia Argentina

Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se manifestaron este martes en la localidad bonaerense de Miguelete debido a que no habían podido ingresar a la sede del organismo, que no abrió sus puertas.

Científicos realizaron una particular protesta por despidos y “vaciamiento” del sector en la puerta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el barrio porteño de Palermo. Además, el INTI no abrió sus puertas, impidiendo el ingreso a los 2.100 trabajadores, quienes se manifestaron en la sede de la localidad bonaerense de Miguelete.

