Cierres de campaña. Falta de emoción, motivación y entusiasmo, nada para festejar.

Apatía, La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o física.

¿Qué se vota?

El 13 de agosto son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Los partidos políticos deben presentar, al menos, un precandidato en las categorías que quieran competir y vos podes elegir la opción que más te guste dentro de esa categoría.

El 22 de octubre se realizarán las Elecciones Generales. En ellas elegiremos a nuestros representantes para los distintos cargos electivos nacionales, provinciales y locales entre los candidatos proclamados en las elecciones primarias.

CIERRES DE CAMPAÑAS TRISTES Y SOLEDADES

El sello Vamos Juntos, que contiene al oficialismo y sus aliados de la Ciudad, culminará hoy la actividad proselitista con un encuentro por la mañana en el estadio cubierto de Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito. Hasta allí se dirigirá el presidente Mauricio Macri para mostrar su apoyo a la precandidata a diputada, Elisa Carrió, cuya presencia pasó casi inadvertida en los límites de la General Paz, ya que se dedicó a apuntalar a Cambiemos en otros distritos. La chaqueña visitó su provincia, Corrientes, Santa Fe, La Plata y Mar del Plata.

También culminará 24 horas antes de lo habitual la campaña de Daniel Filmus, el precandidato a diputado por la lista Unidad Ciudadana, que compite en la alianza Unidad Porteña con Guillermo Moreno (Honestidad y Coraje) e Itaí Hagman (Ahora Buenos Aires). Filmus estará hoy por la tarde en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) con su compañera de lista Gabriela Cerruti y los precandidatos a legisladores, Mariano Recalde y María Rosa Muiños. Según los organizadores, el cierre se planificó en la universidad de los trabajadores como “símbolo de inclusión de los diversos sectores que conforman la sociedad y su aspiración al desarrollo a través de la educación”. Mañana, el kirchnerismo de la Ciudad acompañará el cierre de la precandidata a senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no dio a conocer aún el lugar de su acto final.

Con la esperanza de sobrevivir a las primarias, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Victoria Donda apuntalarán a sus precandidatos porteños, Matías Tombolini y Sergio Abrevaya, en un acto por realizarse en el pasaje La Piedad, a pocas cuadras del Congreso. El frente Avancemos hacia 1País Mejor prepara un acto que va a continuar su discurso de campaña, con el que quiso visibilizar que “la plata no alcanza” para llegar a fin de mes. También cerrarán el miércoles los precandidatos de Convocatoria Abierta por Buenos Aires (CAxBA), Claudio Lozano y Héctor Polino, con una manifestación en las escalinatas del Congreso.

El precandidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau, será de los pocos en cerrar la campaña porteña el jueves, horas antes del inicio de la veda. El ex embajador en Washington y los integrantes de su lista estarán en Club Museum, en el barrio de San Telmo, con una actividad que se iniciará a las 18 y continuará hasta la noche en diversas comunas en las que espera apuntalar su caudal de votos y asegurar un segundo lugar que, a priori, disputa con la alianza Unidad Porteña.

También el jueves será la clausura de la campaña del Frente de Izquierda con sus precandidatos para la Ciudad y la Provincia. En la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño, Marcelo Ramal y Myriam Bregman se mostrarán acompañando a los trabajadores despedidos de la planta de PepsiCo.

¿Quiénes votan en las elecciones del 13 de agosto?

Todos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años

Los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre y cuando figuren en el padrón electoral y exhiban el documento habilitante.

También podrán votar los procesados que se encuentren en prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto.

¿Si no voté en las elecciones primarias, ¿puedo votar en las elecciones generales de octubre?

Sí, podés votar en las elecciones generales.

¿En qué horario se llevan a cabo las elecciones?

Las elecciones comienzan a las 8:00 y cierran a las 18:00 horas.

Si hubiera electores en la fila de la mesa esperando para emitir el sufragio el presidente de mesa debe continuar recibiendo los votos hasta que el último de la fila haya votado.

¿Dónde puedo ver las listas de los precandidatos?

Podés ver todas las listas de los precandidatos que se presentarán en las PASO en la página de la Cámara Nacional Electoral en https://www.electoral.gov.ar/boletas.php#boletas .

¿Cuándo y dónde voto en las PASO?

Las PASO se celebrarán en todo el territorio nacional el 13 de agosto. En las primarias y en las generales votás en el mismo lugar podés consultar dónde te toca en http://www.padron.gob.ar/ .

¿Con qué documento se puede votar en las elecciones nacionales?

Liberta de Enrolamiento (LE).

Libreta Cívica (LC).

Documento Nacional de Identidad, en cualquiera de sus formatos (DNI Libreta tapa verde o celeste y Nuevo DNI formato tarjeta).

También se puede votar con el DNI tarjeta con la leyenda “no válido para votar”

¿Cómo es el procedimiento para votar?

Debes ubicar la mesa en la que te corresponde votar y presentarte en ella con tu documento de identidad. El presidente de mesa recibirá el documento y lo retendrá, a cambio te entregará un sobre vacío firmado en el acto de su puño y letra y te invitará a pasar al cuarto oscuro.

A solas en el cuarto oscuro, seleccionás la/s boleta/s de sufragio de tu preferencia y volvés a la mesa introduciendo el sobre cerrado en la urna. Tené en cuenta que podes seleccionar una lista completa o cortar la boleta y elegir a diferentes partidos o alianzas para cada categoría ¡pero cuidado! solo podés seleccionar una lista para cada categoría.

El elector firmará el padrón y el presidente de mesa entregará la constancia de emisión del voto al elector conjuntamente con su documento.

¿Puedo votar si mi fotografía no está en el padrón?Sí, ya que solamente estarán las fotografías de aquellos electores mayores de edad que hayan tramitado un nuevo ejemplar de su DNI y que dicha situación se haya comunicado a la Cámara Nacional Electoral con anterioridad al 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio.

¿Por qué, aunque tengo 16 años, no me encuentro en el padrón electoral?

Porque no realizaste la actualización de los datos identificatorios obligatoria a partir de los 14 años antes del 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio, o porque la información no fue remitida por el Registro Nacional de las Personas a la Cámara Nacional Electoral para su inclusión. En caso de que hubieses efectuado la actualización de tu documento de identidad a los 14 años, podés reclamar a la justicia nacional electoral la inclusión en el padrón, en los plazos que establece el Código Electoral Nacional. Sin embargo, ya no se verá reflejado en este padrón 2017.

¿Qué ocurre si faltan boletas?

El presidente de mesa, auxiliado por el delegado de la justicia nacional electoral debe verificar que existan en todo momento boletas de las agrupaciones políticas. Si faltan boletas, las repondrán los fiscales a pedido del presidente de la mesa o, en su defecto, lo hará él con las boletas de contingencia entregadas por el servicio de correo.

¿Cómo queda registrada la emisión del voto y qué constancia recibo?

La autoridad de mesa te pedirá que firmes el padrón electoral y te entregará una constancia de emisión del sufragio con su firma.

¿Qué pasa si pierdo la constancia de emisión del voto?

Cuando el elector aparece en el registro de infractores al deber de votar, pese a haber votado, y además no cuenta con la constancia, puede solicitar a la autoridad competente que verifique su firma en el padrón. Si el elector no figura como infractor, no necesita hacer ningún trámite ante la pérdida de la constancia. El registro de infractores puede ser consultado en: infractores.padron.gov.ar.