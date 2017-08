Amparo colectivo por el patrimonio histórico, cultural y artístico del Teatro Colón

En el proceso en cuestión se denuncia la afectación de patrimonio histórico, cultural y artístico -inmueble y mueble- del Teatro Colón y se solicita que se ordene “la adopción de medidas de protección, resguardo, preservación y/o conservación y su eventual recomposición”. En la sentencia se sostuvo que el Ejecutivo local y el Ente Autárquico Teatro Colón “han incurrido en una omisión ilegítima en el deber de preservar y proteger el patrimonio cultural con la consiguiente afectación a la posibilidad de ejercer los derechos culturales consagrados tanto en la Constitución de la Ciudad como en los pactos internacionales”. En consecuencia el juez Scheibler ordenó: “i) en el plazo de treinta (30) días de notificados presenten al Tribunal un plan de trabajo —que no podrá insumir en total más de seis meses de duración— tendiente a identificar e inventariar los bienes muebles de valor cultural, histórico y/o artístico que integran el patrimonio del Teatro Colón […]; ii) una vez finalizado el relevamiento previamente dispuesto, se instrumenten —a través de las áreas competentes— los mecanismos previstos en la ley 1227 y normas reglamentarias a fin de hacer efectiva la catalogación y la protección de dichos bienes en los términos de esa norma y iii) concluido el procedimiento dispuesto, se establezcan las medidas que se estimen más adecuadas para exhibir, difundir y/o poner a disposición del público, artistas, investigadores, etc. el patrimonio mueble protegido”.-

