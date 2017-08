En  la Legislatura se dio el primer debate del proyecto de ley para que la comisión la pague el dueño.

Ayer a la tarde en reunión de asesores de la Comisión de Legislación General de la Legislatura porteña se dio el primer debate del proyecto de ley para que la comisión la pague el dueño. Se espera que la semana próxima se vote en comisión y la siguiente en el recinto.

Expusieron los asesores de los legisladores que integran la comisión, representantes del Colegio Profesional Inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria Argentina y nosotros en representación de los inquilinos.

Hubo amplio consenso de los distintos bloques políticos de avanzar en este proyecto de ley que, como informamos anteriormente, lo ingresó el Ejecutivo porteño en base a una serie de propuestas que llevamos y discutimos durante este año. Los bloques de la oposición también apoyaron la iniciativa y algunos, como el Bloque Peronista, plantearon la necesidad de agregar un artículo para modificar el Código de Faltas de la Ciudad para poder multar y sancionar a las inmobiliarias que sigan cobrando la comisión o los informes a los inquilinos.

Por parte del mercado inmobiliario se escuchó el mismo discurso de siempre. Amenazas dirigidas a los inquilinos y a nuestra organización: que van a aumentar el precio del alquiler, que van a retirar la oferta del mercado, que la culpa es de los inquilinos que no pagan (incluso llegaron a plantear un registro de inquilinos morosos) y que el mercado inmobiliario se autoregula por oferta y demanda, que plantear regulaciones solo perjudicará a los inquilinos.

Lo que no dice el mercado inmobiliario es que se oponen a este proyecto de ley porque quieren seguir cobrándole la comisión a la parte débil. A los que no pueden negociar y tienen que aceptar cualquier requisito. Quieren seguir cobrándole a los inquilinos porque les pueden cobrar por encima de los límites legales, le pueden cobrar IVA y no darle una factura, le pueden cobrar $4.000 un informe que vale $420. Saben, en cambio, que los propietarios tienen más opciones. Los propietarios pueden reclamar que se cumplan todos sus derechos desde la tranquilidad de no tener en juego la vivienda familiar. Pueden, incluso, prescindir de los servicios de una inmobiliaria e irse a otra o alquilarle directamente al inquilino.

La semana próxima será la reunión de comisión de legisladores, en la cual se dará dictamen al proyecto y se espera que la iniciativa sea tratada por el conjunto de los legisladores en la sesión ordinaria del 24 de agosto.