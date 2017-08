Llaves tradicionales vs. llaves electrónicas

• Cuando perdemos un juego de llaves, no ir corriendo a hacer copias nuevas, recomendamos cambiar, al menos, las cerraduras de las puertas de ingreso a tu casa. Nunca sabes si alguien te las ha sacado y no le pongas la dirección en los llaveros. Aunque suene básico, hay personas que lo hacen. Si en tu juego de llaves extraviado, estaba la llave de entrada al edificio donde vivís, sin dudarlo y sin esperar, debes informar a la administración o al consejo para que modifiquen la combinación de la cerradura y hagan nuevas llaves para todos los vecinos.

