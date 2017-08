El desastre de viajar en la Línea B, Sbase una empresa pensada en molestar a los pasajeros

Del operativo participa personal del SAME, Policía de la Ciudad y Bomberos, tal como indica el protocolo, confirmaron voceros de Metrovías a este medio. Si bien no hubo heridos, seis personas debieron ser atendidas por el SAME por hallarse descompensadas o con ataques de pánico.

Ayer cientos de pasajeros quedaron atrapados en el medió de las vías de línea B. Tratamos de comunicarnos con Sbase y como siempre el señor Fernandez no atendió a los medios vecinales, por que su odio y su falta de respeto no lo hacen ver la realidad. La gestión de Sbase es quizas una de las peores a nivel de equipo humano y empresario de todo el país, cometen los mismos errores de ayer y del pasado, pensando que los porteños son ganado. El Presidente de Sbase tiene que dar la cara y dejar de esconderse detras del escritorio y amparandose en sus padrinos que lo llevaron a ese sillón. Señor Presidente de Sbase de la cara a los vecinos, deje de jugar a las escondidas, usted es responsable del desastre de su gestión. En Sbase debe haber renuncias por impericias reiteradas.

