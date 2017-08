Elecciones de juguete, la dialéctica de la mentira.

En primer lugar, la verdad es un propósito hacía el cual avanzamos. Esta no se nos ofrece de manera gratuita y definitiva. Acceder a ella, obliga a enfrentarnos a grandes limitaciones, tanto en lo que respecta a nuestro propio pensamiento “que en frentes decisivos, no llegamos a ninguna respuesta satisfactoria, mucho menos concluyente” en lo que tiene que ver con las preguntas fundamentales. Por eso, es que alcanzar una verdad puede ser una quimera. Apenas podemos lograr acercamientos provisionales. En consecuencia, hemos de reconocer que la verdad, el pensamiento y las mismas creaciones de la cultura, están influidos de la contradicción. ¿Qué es la verdad? En esto no hay respuestas definitivas. Un primer acercamiento, nos dirá que la verdad “es un concepto definido como la conformidad del pensamiento con la realidad” . La verdad surge del reflejo del mundo exterior en la conciencia del hombre. Santo Tomás de Aquino, el filósofo de la escolástica medieval, señala al respecto que “conocer esa conformidad es por consiguiente conocer la verdad”. No obstante, F. Nietzche, afirmará “con las palabras nunca jamás se llega a la verdad, a una expresión adecuada” con lo que se de entrada habría que poner en sospecha la posibilidad que se en la realidad esa conformidad pensamiento – realidad pues el lenguaje por sí mismo, no tiene la capacidad de transmitir la verdad.

A horas de comenzar la veda electoral y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los precandidatos a senador de los cinco principales espacios políticos coincidieron en el uso de palabras como “gente”, “Argentina” y “gobierno” durante los discursos de cierre de la campaña electoral para las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias.

Télam analizó y procesó las distintas variables de los mensajes de Florencio Randazzo de Cumplir, Esteban Bullrich de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner de Unidad Ciudadana, Sergio Massa de 1País y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda para encontrar las similitudes y particularidades.

La “nube de palabras” de cada candidato da cuenta de varias particularidades. “Gobierno”, “compañeros” y “compañeras” y el nombre de su espacio, “Cumplir”, fueron los términos más usados por Randazzo. La ex mandataria dijo 11 veces la palabra “gente” y solo una vez se refirió al “pueblo”. Bullrich evocó en seis oportunidades a María Eugenia Vidal y conjugó el verbo “aflojar” más de una decena de veces en referencia al slogan del último tramo de la campaña, “no vamos a aflojar”. Massa, por su parte, usó la tríada “gente”, “Argentina” y “gobierno”, pero multiplicó “propuestas”, “pymes” e “impuestos” . Pitrola eligió diferenciarse: evitó usar “gente” y se valió de términos que no aparecieron en los otros mensajes como “ajuste”, “clase”, “unidad” y “lucha”.

El cierre de la ex presidenta fue el más extenso con 28 minutos y 2.795 palabras mientras que para Bullrich y Pitrola bastaron 9. Todos eligieron un tema musical para animar el acto, menos el precandidato de la izquierda, que prefirió solo los tradicionales aplausos.

A las 8 comenzó la veda electoral que pone fin a las campañas a 48 horas del inicio de las PASO y veta la difusión de encuestas, además de iniciar el cronograma que prohìbirá el domingo la realización de espectáculos y fiestas y la venta de bebidas alcohólicas, entre otros puntos.

Los precandidatos de los comicios realizaron ayer sus cierres y aprovecharon la mañana de este viernes para dar sus últimos mensajes con sus propuestas. Así dieron cumplimiento con el artículo 31 de 26.571 que establece que las campañas electoral “finalizan 48 horas antes del inicio del acto eleccionario”.

La realidad es la única verdad

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado y el dólar cerró por debajo de $18

Este jueves el Banco Central vendió US$ 298 millones en el mercado de divisas y logró que la cotización del dólar minorista retroceda cinco centavos.

El Banco Central vendió US$ 298 millones en el mercado de divisas y logró que la cotización del dólar minorista retroceda cinco centavos, para terminar en $ 17,99.

Después del récord alcanzado el miércoles de $ 18,04, el Banco Central salió a intervenir en el mercado desde el vamos para abastecer a la demanda y logró calmar la presión desatada sobre la divisa, con un volumen inferior de negocios respecto a la rueda previa.

Ayer el total de operaciones fue casi de U$S 977 millones, mientras que el volumen de hoy bajó a US$ 641 millones, un nivel que -no obstante- sigue por encima de los valores promedios de los meses precedentes.

Con los US$ 298 millones de hoy, desde el 28 de julio hasta la fecha las intervenciones suman un total de US$ 1.602,6 millones, una cifra equivalente al 3,3% de las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Con todo esto, el dólar minorista terminó este jueves en $ 17,52 para la compra y a $ 17,99 para la venta, en línea con el precio que exhibió el Banco Nación, que se mantuvo en $ 17,50 y $ 17,90 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.