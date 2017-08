Procesaron a Javier Grosman, el ex de Babilonia y mercenario artístico

El juez federal Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex funcionario kirchnerista a cargo en 2010 de los festejos del Bicentenario, Javier Grosman, por la impresión de un libro sobre la llamada “década ganada” que nunca se concretó y le trabó un embargo de 800 mil pesos. Al ex funcionario, que estaba a cargo en 2010 de los festejos del Bicentenario, también se le trabó un embargo por 800 mil pesos. Además, procesaron al ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y la ex titular de la Casa de Moneda, Katya Daura.

Así lo informaron hoy fuentes judiciales y precisaron que, además de a Grosman, ex titular de la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010″, el magistrado también procesó sin prisión preventiva a Diego Oller, ex gerente operativo de la Casa de Moneda.

En esta causa ya tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, y el ex empleado de la Casa de Moneda Matías Njirjak, por presunta defraudación a la administración pública.

A Grosman y Oller el juez les atribuyó la supuesta comisión del mismo supuesto delito, como partícipes necesarios.

La causa se inició el 13 de junio de 2016 con la denuncia del presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose, por las maniobras supuestamente defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública n° 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo.

Según la denuncia, el proceso licitatorio habría estado direccionado a que la Casa de Moneda ganara y contratara a terceros para la publicación de un libro sobre la década kirchnerista que nunca se hizo y para el cual se pagaron unos 800 mil pesos.