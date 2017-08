Extraoficial, indicios del sur: Todo indica que un Gendarme de rango asesino a Maldonado

Patito, teléfono… Extraoficial: Todo indica que un Gendarme de rango asesinó a Maldonado. Una vieja pelea habría sido el motivo del Homicidio Criminis Causae. La situación en el sur es explosiva, la policía está reprimiendo como en la dictadura militar a todos los militantes progresistas. Si se confirma ésta noticia provocaría la caída del manda Más de Gendarmería por inepto y encubridor. Maldonado es el desaparecido de Macri, el cual como Presidente no está poniendo toda la voluntad ni el poder en descubrir al asesino. Según pudo saber Palermonline Noticias un referente de la zona, habla de que Maldonado habría tenido ya “un altercado con un uniformado, acá es vox populi, pero el Fiscal como el Juez no valen una moneda falsa de un peso, así que no podemos esperar nada de ellos, a este chico se la tenian jurada”, otro dialogo con un parroquiano de la zona dijo a este medio “se les fue la mano con el pibe”, es otro dato no menor que accedió Palermonline noticias a 1800 Km, si nosotros podemos indagar así, significa que desde la Gobernación y Nación para abajo están encubriendo a un delincuente. Es obvio que el servicio de inteligencia Argentino no sirve para nada.

Los movimientos represivos en, el Centro Cultural el Anden y en la Casita cultural de la Calle Hayen, del sindicato docente de Rio Negro, indican que la policia está muy agresiva y violenta, “están llevandose detenidos a pibes sin documento, cuando aca nadie anda con documentos”.

Desde las 16, las inmediaciones de las principales calles que llegan a la Plaza de Mayo fueron cortadas por efectivos de la Policía Federal, quienes colocaron vallas de seguridad y dejaban acceder a personas de forma pausada. Una multitud de acercó y terminó cantando “con vida lo llevaron, con vida lo queremos”.

Maldonado, residente en la ciudad rionegrina de El Bolsón, desapareció durante el desalojo llevado adelante por Gendarmería Nacional contra cortes y manifestaciones de la comunidad mapuche Lof de Cushamen, en Chubut.

“Santiago, te quiero ver. Quiero a Santiago con vida”, fueron parte de las palabras de Sergio, su hermano, quien cerró la marcha.

Por su parte, luego del documento leído por los diferentes organismos de Derechos Humanos, tomó la palabra Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, “Taty Almeida”, quien responsabilizó de la desaparición de Maldonado el pasado 1 de Agosto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Nos solidarizamos y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Exigimos ya a la Ministra Bullrich que aparte a la Gendarmería Nacional de toda instancia de investigación y además la retire de la Ruta Nacional 40, donde están apostados”, agregó la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Que ellos estén ahí no es más que una señal de amedrantamiento. Es por eso que la única salida es el diálogo entre el pueblo Mapuche y el Estado Nacional”, justificó.