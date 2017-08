La grieta: La ganadora de las PASO

• Provincia de Buenos Aires En Provincia de Buenos Aires, en la carrera para la Cámara de Diputados no lograba el piso del 1,5% la lista de Izquierda al Frente por el Socialismo, encabezada por Manuela Castañeira, ni el Frente Creo, que llevaba como precandidatos a diputados a Pablo Micheli y Mario Cafiero. Tampoco lograban el piso el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo de Luis D’Elia. El Frente Socialista y Popular y Patria Grande también se quedaron afuera. En cuanto a la Cámara de Senadores, tampoco logró el piso la lista Izquierda al Frente por el Socialismo que llevaba como precandidata a senadora a Vilma Ripoll y a Héctor Heberling. Otro que no consiguió llegar a octubre fue Fernando “Pino” Solanas, quien con Josefina Pouso y su frente Creo. Tampoco logró pasar las PASO el Frente Socialista y Popular que llevaba como precandidatos a senadores a Víctor de Gennaro y Lidia Braceras.

• Ciudad de Buenos Aires En Ciudad de Buenos Aires, no alcanzaron el piso del 1,5 % la Alianza Convocatoria Abierta por Buenos Aires, una interna entre 2 listas: Popular y Socialista, que llevaba como precandidato a diputado de Claudio Lozano y La Dignidad, que encabezaba Rafael Klejzer. Tampoco logró el piso del 1,5% la Izquierda al Frente por el Socialismo que llevaba como primer candidato a Diputado a Alejandro Bodart, ni el Partido Humanista. En tanto, las tres listas que integraban la Alianza de Unidad Porteña logró en conjunto el 21,35% de los votos. Sin embargo, las listas que encabezaban Itai Hagman (Ahora Buenos Aires) y Guillermo Moreno (Honestidad y Coraje) no lograban el 15% necesario impuesto por la carta constitutiva del peronismo porteño para que sus candidatos puedan intergrar la nómina final de octubre.

Cristina afirmó que Unidad Ciudadana fue la fuerza más votada en las PASO y aseguró que “este es el primer paso que dimos para construir esta nueva mayoría que está necesitando el pueblo argentino y que hoy se expresó muy claramente: de cada tres ciudadanos, dos le dijeron ‘no al ajuste’. Ese ajuste que lo quieren disfrazar con la palabra cambio o reforma y que todos sabemos que es el más brutal ajuste. Y este es el compromiso, pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico, que es necesario que escuche porque la realidad tarde o temprano aflora, podrá no aparecer en las tapas de los diarios, podrá no ser protagonista cotidiano de los programas de televisión, pero la realidad, cuando es tan grave y lacerando, siempre aflora”.

