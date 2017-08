Fibroblastos, novedoso relleno para arrugas

La aplicación de Fibroblastos es una de las últimas novedades dentro de la Medicina Biológica aplicada a la estética. Este procedimiento es muy simple, basado en que a partir de los 30 años decae la cantidad de Fibroblastos, que son las células que generan Ácido Hialurónico, Elastina y Colágeno. En ese momento comienzan a notarse cambios en la piel y en su brillo, como la aparición de surcos y otros signos de envejecimiento. Usar Fibroblastos como relleno facial requiere la toma de una pequeña biopsia, que se extrae de atrás de la oreja para que la marca sea imperceptible. En esa muestra se encuentran los Fibroblastos y se envía a un laboratorio especializado, donde las células son reproducidas durante 8 semanas. Al volver al consultorio, las células vienen en una jeringa, listas para ser aplicadas en surcos o marcas. La paciente debe ir al consultorio para la extracción de la muestra y luego de la reproducción de células, se aplica el preparado en una sesión que toma entre 15 y 20 minutos. El resultado se ve en el momento pero en su totalidad los efectos se observan a los 34 o 40 días, ya que es el tiempo que tarda un organismo en responder. Las sesiones pueden ser 1 o 2, dependiendo de la paciente. En el caso de haber una segunda sesión, no es necesario tomar una muestra nuevamente ya que se guarda la primera. Es un procedimiento ambulatorio, que no deja marcas visibles, sólo algo de enrojecimiento o hinchazón. ¡Muchas gracias por ayudarnos a divulgar esta información!

