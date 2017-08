La ciencia al servicio de una vida plena: ¿Cómo despegar hacia la vida que deseamos?

Además, se ha dedicado a publicar varios libros y a desarrollar el concepto “inteligencia para el bienestar”. El interés por este tema va más allá de su función como terapeuta, que tiene como objetivo ayudar a las personas a que se sientan mejor: “La temática me generó curiosidad desde una perspectiva diferente. Siempre me llamó la atención que personas inteligentes o exitosas no necesariamente refieran sentirse felices. Y al contrario, personas que tuvieron o tienen vidas difíciles refieren sentirse felices y encuentran sentido a lo que hacen.

En este sentido Hirsch explica: “Una forma sencilla para empezar es seleccionar uno o dos conceptos simples y comprometerse a aplicarlos en forma sostenida. No conviene intentar llevar adelante todas las estrategias al mismo tiempo.” Es importante comprender que regular y gestionar las emociones es fundamental para desarrollar inteligencia para el bienestar. No hay emociones más importantes que otras, pero sí es fundamental entender para qué sirven las emociones negativas y positivas. A través de ejercicios, la persona puede aprender también a identificarlas y desarrollarlas.

This entry was posted in Ciudad Redes Sociales . Bookmark the permalink