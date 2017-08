Reportaje completo de la Asociación de Medios Vecinales al Defensor del Pueblo Alejandro Amor

Amor: La presencia nuestra ya en las dos elecciones anteriores dio plena confianza y además nunca hubo nadie increíblemente de ninguna fuerza política y nosotros convocamos a los apoderados de todas las fuerzas políticas y les pedimos que nos acompañaran, nunca vino nadie, nadie pero nadie en toda la Argentina. Entonces vos decís “en la Ciudad de Buenos Aires hay varios puntos de trasmisión” vos decís en el interior, si decís en Caleta Olivia, bue, hay otro en Rio Turbio, es complicado. En capital federal hay varios puntos y nunca vino nadie, les pedimos, convocamos a todos los apoderados de todos los partidos políticos.

Alex: A qué crees que se debe eso?

Amor: Que confían, hay un nivel de confianza, ellos confían. Fijate que lo que se está diciendo cuando yo presté atención en los medios sobre qué era lo que había denunciado Recalde, Graciela Camaño, no es lo que va a pasar en el correo, sino en la manipulación de los telegramas que lleguen de qué manera se van notificando. Es decir, vos podes esconder un montón de telegramas y sacarlos después, no decís nada y vas mandando otros que te sean favorables. Es un poco lo que se dijo en la conferencia de prensa, esto es lo que se dijo, entonces lo que piden es que los telegramas no importa de dónde sean, ingresan y se publican, que es lo que corresponde. Si son favorables o no importa, ingresa y se publica, ingresa y se publica. Así que bueno, también vamos a estar en el Centro Nacional de Datos, creo que se llama así, con Corcuera y Dalla Via que son los jueces, los integrantes de la Cámara Electoral, como hemos estado en las elecciones anteriores. Pero no hubo denuncias de fraude en las dos elecciones anteriores y para sorpresa en general de todos les puedo decir que no hay en la historia Argentina desde el 83 hasta acá denuncias de fraude en ningún lugar. Romero, tal vez ustedes me dicen “Che pero Romero en Salta hizo un despelote bárbaro” Romero hizo conferencia de prensa y decía siempre “voy a ir a la justicia porque hubo irregularidades” nosotros intervinimos en esa elección como veedores, nos interesó ver la experiencia. Fuimos con Daniel Ingrassia, fuimos con varios de acá, nunca hubo una presentación judicial. Recordarán ustedes que ganó la izquierda por ejemplo en Salta Capital, entonces no había forma, porque ganó, para gobernador Urtubey, para intendente de Salta Capital el partido de Romero y para legisladores provinciales y diputados, la izquierda, te daba de resultado los tres. Entonces vos decías “Bueno, pero como, hubo fraude pero dónde?”

Ricardo: Perdón, pero hay un elemento que justamente la empresa que contrata el correo tiene denuncias de fraude electoral en distintos países de Europa…

Amor: Si, no, yo lo que te dije es que desde el 83 hasta acá y sobre de todo desde que se contrató a Indra, en el 87, nunca hubo una denuncia de fraude. Elecciones presidenciales estoy hablando, lo hemos revisado con la Cámara Electoral, lo he hablado con Servini de Cubría, me dice “Yo fui la que puse a todos los presidentes de la Argentina después de Alfonsín”, no ha habido denuncias de fraude. Pero te estoy hablando hasta acá en Argentina en elecciones presidenciales. Después si hay, tuvimos te acordas la de Tucumán, la quema de urnas en Catamarca, tenemos casos, pero estoy hablando de las presidenciales. Yo se los recomiendo a todos, hay un trabajo muy importante hecho por Liliana Varela, una amiga mía, compañera, ustedes saben que soy municipal, que fue directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron una investigación de todas las elecciones desde Martín Rodríguez en 1821 en la Ciudad de Buenos Aires hasta acá, Martín Rodríguez en 1821 es la primera elección de voto universal, masculino, directo y secreto. 1821, se habla siempre de los antecedentes posteriores pero increíblemente fue en 1821, participó mucha gente no había limites, más requisito que tener 18 años de edad y ser varón, recordemos que las mujeres votan a partir de Evita pero quiero decir que fue muy llamativa. No hubo denuncias de fraude nunca en la Ciudad de Buenos Aires en ninguna elección y son dos tomos tremendos, yo no sé quién fue, un oriental, porque hay que tener una paciencia para revisar todas las elecciones. Son dos tomos completos, uno que abarca hasta Yrigoyen, o sea la elección anterior a Yrigoyen y después de Yrigoyen hasta hoy. No hay una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, jamás. Que se dice? Sí, pero denuncias judiciales no, conferencias de prensa que dicen “Acá hubo manipulación” si, pero denuncias judiciales no hubo jamás en la Ciudad de Buenos Aires aclaro.

Ricardo: Y del sistema de voto electrónico qué piensa?

Amor: Yo estoy a favor de la incorporación de tecnología, bajo un modelo que nosotros propusimos que se desarrolló con el CONICET y con el INTI, es una boleta única de papel con un lector QR que lo tienen todos los celulares, que no te permite adulterar absolutamente nada porque en la boleta lo que haces es trabajar con una birome entonces pones tu candidato y el lector QR levanta entonces no tiene posibilidad de fraude, lo que si te puedo decir es que el sistema es demasiado barato. Hay que ver si hay interés en tener un sistema tan barato…

Es una boleta única de papel que vos con el lector QR la escaneas, les quiero decir, no descubrimos la fórmula de la Coca Cola con el INTI y el CONICET, y lo puede desarrollar el INTI. Imaginate para los fiscales, el fiscal agarra el teléfono, “plum” escanea y automáticamente la pasó.

AMV: Y el sistema que ya se implementó?

Amor: El de la boleta única electrónica? Nosotros estamos en contra del voto electrónico, nosotros tenemos una postura crítica al voto electrónico basados en el fallo del Tribunal Constitucional Alemán, por qué? Es el mismo que el de Brasil, porque el voto electrónico no deja registro de lo que vos votaste. Vos terminas de hacer tu voto la pantalla se pone en blanco y sale un papelito que dice “José Lopez votó” ¿Y lo que yo voté dónde está? En cambio la boleta electrónica ofrecía una alternativa distinta que es que vos tenías un soporte donde vos cuando terminabas de votar mirabas y comparabas, incluso la ponías frente y verificabas. Te quedaba este soporte que lo tenías que doblar para que el chip quedará tapado por la malla metálica y no pudiera ser escaneado. Todo esto fueron pasos que se fueron dando en el proceso electoral con intervención del Tribunal Superior de la Ciudad, la UBA y el ITBA, nosotros contratamos a las universidades y nos fueron dando una serie de recomendaciones. Para nosotros la diferencia con el voto electrónico sustancial es que acá había un soporte en que el que vos terminabas de votar y había un soporte en el cual vos mirabas si lo que estaba en el registro de ahí era o no era el voto. En Salta en la denuncia que hace Romero el Tribunal se hinchó porque Romero venía conferencia, conferencia y no presentaba la denuncia judicial y el Tribunal se hinchó y abrió todas las urnas, cuando abrió todas las urnas le dio el resultado igual a la noche que se hizo la elección, es decir la diferencia fue cero. Con la presencia de todos los partidos políticos y ahí se acabó el tema y nunca más denunció fraude. Por eso, nosotros lo estudiamos mucho con Daniel Ingrassia que es un especialista, probablemente uno de lo que más conoce de elecciones en Argentina y de sistemas electorales en el mundo, es el que preparó el dictamen acá diciendo que nosotros no acompañamos el voto electrónico porque no ofrece garantías. De hecho, ustedes saben que en Alemania el Tribunal Constitucional volteó el voto electrónico y se volvió a la boleta de papel, pero el sistema este de la boleta electrónica si daba una garantía que era esta. Invitamos a todos los partidos políticos, se hizo una audiencia en el Tribunal Superior y firmaron todas las fuerzas políticas que estaban de acuerdo en la elección con ese sistema, ahí avanzamos, se llevó a la Legislatura Porteña y se aprobó por unanimidad. Cuando se encontró ese consenso se avanzó, pero con muchos recaudos, para nosotros la boleta única de papel con el lector QR como dijo el CONICET y el INTI, no hay con que darle, pero claro, es muy barata.

AMV: Lo que no permitía es anular el voto…

Amor: Lo que tenías que hacer era romper el voto, quedaba en un sobre especial y hacías otro voto,

AMV: Y no es voto cantado?

Amor: No, no, si vos lo rompes el voto queda… emitías otro voto que queda dentro de la urna. Eso también se discutió, la audiencia duró como seis horas, y cada uno planteaba algo te imaginas que era gente con mucha experiencia en elecciones, fue muy interesante. Esa elección salió por el nivel de dialogo que tuvimos todos. Yo no hice nunca una audiencia en la que faltará algún apoderado, siempre vinieron todos, los de la izquierda, los de ECO, los del FPV, los del PRO, todos, todos vinieron y fue una tranquilidad. Una cosa es trabajar vos solo y otra cosa es que estén todas las fuerzas políticas, que el Tribunal Superior este de acuerdo y que la Legislatura este por unanimidad sacando una ley. No hubo críticas masivas, si parciales, como Lanata que fue un crítico al sistema, pero no hubo críticas masivas. En términos de sociedad, hicimos una encuesta sobre 15 mil casos y nos dio 92% de aceptación. Por la velocidad que ibas a votar, qué hicimos nosotros en el informe? Dijimos lo que interesa no es la velocidad del voto, sino la seguridad del voto, a mí no me importa, vos podes putear porque te quedaste haciendo una cola y demoraste mucho, pero lo que tenemos que tener certeza en democracia es que lo que vos metiste en ese voto era lo que vos querías meter ahí y lo que salió. La certeza es lo importante y no la velocidad. Pero lamentablemente los medios en este sentido tuvieron la información rápida, la gente iba sorprendida, porque me acuerdo que decían “no está votando nadie” y fue la votación en la que más nivel de participación hubo. Claro, porque vos ibas, “pum” votabas y te ibas, era rapidísimo. 92% de aceptación, 8% que tenías 4% en contra y 4% no sabe no contesta que eran los menores que votaban por primera vez y no tenían con que comparar. Trabajo de 6 meses de dialogo permanente con todos, nosotros actuamos como una especie de coordinación, se analizaban las propuestas de las distintas fuerzas y se fue resolviendo, como la malla. Volteamos a la primera empresa proveedora de las boletas electrónicas porque los chips venían mal, después la malla que anulaba la posibilidad de hackeo de las boletas, la malla automáticamente impedía eso. Se probó, se re contra probó, lo probó el ITBA y todo. Los niveles de seguridad… Loli, vení, la licenciada Dolores Gandulfo… Los pedimos y tanto el ITBA como la UBA nos dijieron que el nivel de seguridad que se pedía era como mucho el de seguridad bancaria que para el tipo de aparato que había que ya es viejo, tiene 10 años, piensen que cambiamos los celulares cada 2 o 3 años en general, estas son máquinas que tienen 10 años. Pero las 2 universidades nos dijieron que el nivel de seguridad bancaria era más que suficiente para esto, no se requería un grado mayor de seguridad, que existen, pero que con el de seguridad bancaria que controla los cajeros automáticos alcanzaba y re contra sobraba.

Alex: Alejandro te contamos quienes estamos…

Amor: Si, perdón, salió esto pero dale

Alex: Somos los integrantes de la Asociación de Medios Vecinales, y tenés acá casi todos los barrios representados, está Pablo Rubín que es nuestro presidente y tiene Palermo Online, Ricardo con el Adam Buenos Aires, Gustavo Yáñez de Noticias del barrio, Info Barrial, yo con Sesionar, Martín Trifone de Transparencia Comunal, Daniel de Conexión Ciudad que están por allá. Facundo de Parque Chacabuco y de Buenos Aires Inclusiva, Sebastián de Devoto hoy, Sitios hoy y Noticias Vecinales. Juan y Patricio de Fabricando Alternativas y de Cambalache, Alejandro de Nadie nos invitó, Nora de Línea Oeste, Fabio de Mi Belgrano y Mi Belgrano River y Facundo de la CABA Comuna 7, y acaba de llegar Mónica Rubio

Amor: El tuyo me debe llegar a mí porque yo vivo en Núñez, vivo en Manuela Pedraza y Cubas así que supongo que por ahí debes andar repartiendo.

Fabio: Si, también lo dejamos en la defensoría, hay dos en Colegiales, porque cubrimos Comuna 13, Belgrano, Colegiales y Núñez. De River no sos hincha?

Amor: No, soy de Racing y de Defensores de Belgrano. No abrimos sede en Núñez por el valor de los alquileres de los locales, porque es ridículo el precio, es imposible. Hay dos en Colegiales porque son 2 comodatos. El único que alquilamos es el de Av. Santa Fe, todos los demás barrios son comodatos de uso gratuito, cuando vas a averiguar para poner un local en la Av. Cabildo sale 135 mil pesos. Si yo pago 135 mil pesos un local soy tapa de todos los diarios del mundo por salame, en Núñez no hemos podido. Estamos buscando una asociación vecinal o algo por el estilo para hacer un comodato y poder ayudarlos de alguna manera y nosotros funcionar ahí. En Devoto arreglamos con un Centro Cultural y la sede la tenemos ahí, los ayudamos, pintamos.

Ricardo: Tenemos una serie de preguntas

Amor: Las que quieran

Pablo: Siendo usted el presidente…

Amor: Che para, tratémonos de vos, no me mates, me estas matando, me mandaste a la cuarta edad sin anestesia (risas)

Pablo: Siendo usted el presidente de los defensores de todo el país, cuales son las acciones concretas que las defensorías hacen tanto en la Ciudad como en las provincias, sobre la violencia de genero teniendo en cuenta que es uno de los problemas más graves que atraviesa la Argentina?

Amor: Buenísima pregunta, lamentablemente lo que te voy a decir seguramente no va a gustar, tenemos un problema cultural en la Argentina, la violencia de género en algunos sectores de la sociedad Argentina tiene niveles de aceptación, altísimos. No te quiero dar ejemplos cercanos porque los metimos bajo la ley de protección de datos personales pero te sorprenderías que hasta en la propia capital pasa eso. Lo vivimos permanentemente, nosotros trabajamos con la Casa del Encuentro y en toda la Argentina. Datos básicos, en el Norte no vas a encontrar defensoras del pueblo mujeres, si queres un dato básico ya como elemento cultural, pareciera que las mujeres no pueden ser defensoras del pueblo, de Córdoba para arriba no hay. Esto no es una expresión de violencia de género, si una demostración cultural porque tenemos alrededor de 25 defensores del pueblo de Córdoba para arriba. 1, 2? Y después socialmente cuando nosotros hacemos plenarios mensuales en las provincias te impresiona cuando hablas incluso con periodistas que te miran raro viste cuando entramos con estos temas “Bueno, pero eso es una visión muy porteña” Te quedas mirando desubicado, pero cómo? No es una visión porteña hay violencia de género o no hay. Lo vivimos todo el tiempo por eso lo dije que capaz no gusta, vayan, caminen el interior. Salta está discutiendo la educación católica en las escuelas públicas, uno podrá estar a favor, en contra, a mí me parece que el Estado debe garantizar educación para todos en igualdad. Yo la verdad cuando veía a la ministra de educación diciendo “Los que no profesan el culto católico en el momento que se hace la oración pueden salir afuera del aula” yo le dije “No mira, la verdad es que en las escuelas públicas no es así, vos tenés escuelas parroquiales para eso” y yo apoyo las escuelas parroquiales, gracias a Dios en la zona sur de la Capital Federal, en la zona de Lugano tenemos las escuelas parroquiales porque el Estado no tiene escuelas. Sino estaría Nuestra Señora del Rosario, en la zona sur no tendríamos vacantes. Acá tenemos a una compañera que salió de ahí, pero es una decisión que se toma familiarmente. El Estado tiene que tener una actividad de contención del conjunto de la sociedad, de ahí a las opiniones que hay que vos decís “Pero esto no es violencia de género” mirá, nosotros estamos hoy con una campaña muy fuerte contra el apoyo callejero, la violencia de genero se manifiesta en montones de expresiones, no solo que no ocupan cargos, sino que a mí me reprochan permanentemente acá… La conducción de la Defensoría del Pueblo es mayoritariamente mujeres, pero muy mayoritariamente de mujeres, somos 3 varones, todas las demás son mujeres. Pero como bien dicen ellas (señala a 2 colaboradoras) “Si, pero la tesorería la sigue manejando un hombre”. El nivel de presión acá adentro es importante (risas). Tenemos una campaña muy fuerte contra el acoso callejero y las puteadas que tenemos en las redes sociales son impresionantes.

Alex: Alejandro ¿En qué consiste esa campaña?

Amor: Bueno, nosotros tenemos toda una política integral sobre la violencia de género y la campaña contra el acoso callejero es una de las partes, nosotros trabajamos en redes con eso y tenemos material que creo que para el final de la charla lo vamos a tener porque me gustaría que nos ayuden, necesitamos la ayuda de ustedes, nosotros publicamos diaritos en los que publicamos derechos de la sociedad, por ejemplo, tus derechos sobre las tarjetas de crédito, derechos frente a las tarifas y para acceder a la tarifa social, derecho de transporte, distintas que hemos hechas. Sobre violencia de género hemos trabajado y trabajamos muchísimo. Acompañamos a la Casa del Encuentro, hemos presentado los proyectos de leyes en la Ciudad de Buenos Aires, se ha aprobado en comisión el otro día el primer proyecto de ley Brisa, que es justamente el primer proyecto de ley para justamente los chicos que quedan huérfanos de madre producto de un femicidio y encima con el padre preso, eso se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque te parezca mentira se discutió el monto, nosotros propusimos un salario mínimo, vital y móvil, pareció excesivo entonces se acordó la jubilación mínima. Sabes de cuantos casos estamos hablando? Decime un número en la Ciudad de Buenos Aires de chicos víctimas, hijos de victimas

59 chicos, podes escribirlo el dato y darlo oficialmente, y se discutió el monto del salario mínimo a la jubilación mínima, es decir mil y algo de pesos. Les quiero decir por supuesto que lo aceptamos por una cuestión de sentido común, estábamos todos, yo tampoco me iba a poner en pelotudo a decirle “no”, será una pelea más adelante. Quiero aclarar que todos los bloques, en esto hay unanimidad, Andrea Conde es la titular de la comisión ha sido muy dura en esto, también Carmen Polledo. En eso no hay diferencia política, solo me sorprendió lo del monto, me pareció increíble. Después también avanzamos en el otorgamiento de una casa para la Casa del Encuentro, que hoy no tiene, la ley salió aprobada por unanimidad y se les va a otorgar una casa a la gente que realmente lleva el único registro de femicidios de toda la República Argentina de carácter completo, recordemos que la Casa del Encuentro, y nosotros acompañamos eso, tiene una crítica hacia el registro que lleva la Corte de Suprema a cargo de Highton de Nolasco, porque ahí no se computan como víctimas de femicidio por ejemplo a los trans, se las deja afuera de este relevamiento, tampoco a los que se suicidan, a los victimarios. Recién ahora se empezó a computar a los chicos que eran víctimas o hijos de víctimas, sigue siendo incompleto. En el último informe estuvimos acompañando y seguimos diciendo que es incompleto, y el Estado y justamente la Corte tiene la obligación de hacerlo completo, si el de la Casa del Encuentro es completo, la Corte tiene obligación de que sea el más importante.

Ricardo: Fabiana Núñez que es la titular del Consejo Nacional de Mujeres, que era de la Casa del Encuentro la titular, nosotros y la ciudadanía no ve al lado de la gravedad de problema ninguna campaña masiva contra esto, quizás en barrios más marginales si pero en general no se notan.

Amor: Nosotros hemos hecho una campaña junto a la Casa del Encuentro, salimos, ahora vamos a traer los diarios, te quiero decir que es doloroso, me gustaría que alguna vez nos acompañen, en algunos lugares entregas diaritos y te dicen “Por qué no se dejan de joder con esta pelotudez?” También te reconozco que la mayoría lo acepta, pero te digo que es duro.

Dolores Gandolfi: La Dirección de la Mujer de acá de la Defensoría del Pueblo también hace mucho en lo que es la capacitación para difundir derecho, incluso de lo que hablaban del acoso callejero hay una ley sancionada en la Legislatura y por eso hacemos la campaña para difundir que deberían hacer las personas que sufren, pero es mucha difusión de derechos.

Amor: Para corroborar lo de Loli, la semana que viene vamos a hacer una denuncia penal nosotros por acoso, está bajo la ley de protección de datos. Es una persona que no solo fue víctima sino que la están agrediendo. La semana que viene hacemos la denuncia penal.

AMV: Y en la Ciudad como ven ustedes la implementación de los Centros Integrales de la Mujer, teniendo en cuenta que el Jefe de Gobierno se comprometió a que haya uno por comuna y hasta el momento en Capital…

Amor: ¿Estuviste leyendo La Nación ayer? Me gusto lo de La Nación ayer

AMV: No, pero en la Comuna 10 por ejemplo hay un problema puntual que es que hay necesidad de un Centro Integral en el nuevo predio que va a tener la Sede Comunal en un lugar donde funcionaba una embotelladora de Pepsi, pero lo congelaron, estuvo Rodríguez Larreta y dijo que hay un problema con el IVC.

Amor: Te doy un dato fundamental, cuando se discutió el presupuesto, ustedes saben de dónde vengo yo, soy municipal, tengo una historia, soy un hombre del movimiento obrero. Mis compañeras de la división de la mujer, las delegadas vinieron a hacer una denuncia por el presupuesto, se reducía el presupuesto más de un 50%. Se hizo una asamblea con las compañeras del lugar, vinieron 40 del total de las compañeras, presentamos a todos los diputados de la CABA y al Gobierno de la Ciudad una intimación para que no es que restablezca lo del año anterior, sino que lo amplié, y fuimos juntos con las compañeras delegadas y se restableció y se aumentó, pero llevo una discusión. La ministra estaba de acuerdo con nosotros, compartía el criterio Guadalupe Tagliaferri, había un criterio muy tecnicista en la evaluación y no se lo considero casi como un programa central, para nosotros lo es. Fue una pelea de 6 meses, una cosa rara, yo desde la defensoría escribía avalando las medidas de fuerza, pero no me importaba, yo estaba defendiendo el programa, el laburo de mis compañeras que además había militado conmigo toda la vida.

Dolores Gandolfi: Algo muy señalable que ellos pedían, planteaban la modificación en el inciso programático, no inciso de salario, no estaban pidiendo aumento salarial, sino aumento programático.

Amor: El presupuesto de la Ciudad históricamente el 46%, 47%, 48% en algún momento es salario, no discutían esto los compañeros, lo que te dice Loli, ¿Y está dónde está? Vamos a seguir cobrando el sueldo haciendo qué? Partidas presupuestarias para contención, para campañas, para todos. Lo mismo te puedo decir para el paco y para las drogas, decime una última campaña de drogas que vos tengas memoria. Desde la defensoría estamos con eso, construimos un centro de atención con Gustavo Carrara en la 1-11-14 para los chicos del Paco. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires nos debe, nosotros ganamos un juicio, Casa Millán, que lo empezó Alicia Oliveira, ganó en primera instancia Alicia Pierini, nosotros en mi gestión ganamos en cámara, se condenó al Estado y a la empresa privada. La empresa privada ya pagó y el Estado todavía no, con lo que ganamos nos alcanzó para construir la primera parte de este centro que tiene a 300 pibes en la villa 1-11-14. Nosotros como institución del Estado no podemos recibir indemnización, ganamos un juicio, lo que yo le propuse a la cámara es construir un centro de estas características, un centro cultural para la contención de los chicos del paco, firmaron los 3 camaristas, “pum, pum, pum” lo bancaron y la verdad es que lo terminamos en 8 meses, pero falta la otra parte que tiene que pagar el GCBA para completar la obra. Les quiero decir, si van a la 1-11-14, está a 2 cuadras de donde detuvieron a los jefes narcos, para hablar claro, Gustavo Carrara cuando lo eligió no fue casualmente, lo eligió porque es dar una pelea, necesitamos esa plata y la semana pasada salió la sentencia del juez, aplicando las treintas al ministro de cultura, a pagar lo que falta. Para nosotros es importante, el monto es el mismo pero el juicio lo ganamos el anteaño pasado y no tiene actualización, si me lo vas a pagar dentro de 2 años… La verdad es que lo necesitamos, actuamos muy fuertemente en los sectores más vulnerables, tenemos una sede de la Defensoría del Pueblo en cada villa y las campañas que ahí hacemos son muy fuertes, se hace prevención y ahora estamos trabajando con algo que se llaman promotores sanitarios. Nosotros estamos dándoles formación a las personas, vecinos y vecinas para convertirlos en promotores sanitarios que es, por supuesto, no un profesional, pero si una persona con un montón de herramientas para trabajar en RCP, cuando una persona está bajo los efectos de la droga, determinadas circunstancia. Son promotores sanitarios y este programa va para todas las villas, tenemos un muy fuerte desarrollo y lo que vemos es la necesidad de, que después si quieren podemos entrar en el tema de situación de calle, la necesidad de construir más centros de paco. No podemos seguir contando a los chicos que están en el cementerio de Flores, no se de acá quienes son de flores, alrededor del cementerio hay 60 carpitas que siguen estando siempre a pesar de que los que las ocupan no son siempre los mismos porque se van muriendo. El promedio de vida de los chicos del paco es de 6 a 8 meses como mucho, cuando entran en el consumo más duro, entonces la carpita queda y hay otro chico, la verdad es que para la Defensoría del Pueblo no es un problema contar a las personas, el problema es cómo se resuelve, creemos que esta política que llevamos adelante en la 1-11-14 es la política que hay que tener, centros de atención para el paco, el paco te mata, rápidamente y destroza cabezas y familias.

Perdón, saben ustedes que hemos tenido un hecho muy violento con el padre Toto antes de ayer, estamos interviniendo nosotros y las razones son estas, Toto viene denunciando como todos los curas villeros en conjunto con nosotros y fue apretado por la prefectura, y defendido por los vecinos en el momento que lo iban a golpear, ya está la denuncia penal.

AMV: Nosotros desde nuestra revista reconstruimos la historia de la casa Millán y del trabajo que está haciendo Carrara con la Santa María del pueblo en la 1-11-14 con el aporte de ustedes también, fue tapa de la revista. Publicamos otra historia, de un chico que vivió toda su infancia en la 1-11-14 y es el creador de un juego que se está vendiendo en toda Latinoamérica, un descubrimiento importante y justamente la temática del juego está inspirada en la vida en la villa, en la 1-11-14, pero solamente te quería hacer una pregunta y agregar que el tema de la Casa Millán es un tema de patrimonio, que afecta a la Ciudad de Buenos Aires

Amor: Es un tema de choreo, perdón por la palabra, un tema de plata, nada más, tiraron abajo un patrimonio histórico y como defensoría actuamos, dolió muchísimo el fallo y la verdad que nos interesa. Ustedes sepan, supongo que lo saben porque son medios barriales y deben tener la información, estamos defendiendo el Cine El Plata, el Cine – Teatro Urquiza, salmos a defender todo lo que es patrimonio, pero ¿Por qué? Porque el patrimonio es un derecho ligado al derecho a la identidad, a nuestra identidad, no es que nosotros nos oponemos a que se demuelan cosas que no tienen que ver con el patrimonio, si decís “Che mira que es una fábrica abandonada” está bien, demolelo eso no tiene lógica, termina probablemente generándole más prejuicio a los vecinos. Pero cuidado después porque cuando vos tiraste al Teatro Urquiza, el de la av. Caseros abajo, estas tirando un pedazo de la historia de toda la gente que desde el Club Huracán, desde Parque Patricios iban y lo tenían como un lugar habitual, forma parte de la identidad del barrio y si forma parte de la identidad de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de su historia. Entonces tenemos una postura muy interesante en ese sentido y la vamos a sostener a pesar de las presiones de los grupos inversores inmobiliarios que son grandes.

Daniel: En relación a eso te quería comentar sobre el Cine Urquiza, la empresa constructora accionó contra asambleístas y vecinos, ustedes están trabajando con ellos. Lo mismo sucedió en el Cine El Plata, en el Cine El Plata hubo una acción deliberada de romper los techos para que pierda su categoría al estar desprotegido y deteriorarse. Contra eso también se acciona legalmente?

Amor: Si, ahí es peor todavía porque encima ahí hay una partida presupuestaria, se gastó plata, se invirtió plata desde el Estado en un proceso de remodelación, ahí en la av. Alberdi 5700 y se paró la obra, con lo cual hay un incumplimiento del Estado

Daniel: Y hay un proyecto de llevar adelante la Sede Comunal en ese lugar, contrariando al espíritu de la lucha de los vecinos que decía que querían el cine recuperándolo como patrimonio de su historia, hay historias muy interesantes, cuando los vecinos cuentan que se han conocido, parejas, matrimonios…

Amor: Nosotros vamos y hacemos asambleas con todos los vecinos y estas cosas salen, tremendo.

Daniel: Si, muy rico todo esto, y contrasta mucho contra la realidad cuando vos ves que funcionarios conspiran contra la identidad barrial y que inclusive van por más como en el Urquiza donde quieren hacer acciones legales contra los vecinos.

Amor: Bueno, nosotros estaremos con los vecinos…

Fabio: Hablaste de emprendimiento inmobiliario, tenemos un caso en Núñez del tiro federal, no sé si ustedes actuaron ahí

Amor: En el tiro federal nosotros actuamos hasta el momento que tomaron la decisión por asamblea y aceptaron las condiciones, de hecho sabías cómo fue? Es una sorpresa públicamente que una asamblea de 800 socios…

Fabio: Los vecinos se oponen…

Amor: Los vecinos tenemos 2 posiciones acá en la defe, tenemos vecinos que no quieren más al tiro federal y vecinos que se oponen a que se saque el tiro o que si no se hace un espacio público. Eso tuvo un apoyo muy importante en la Legislatura, de votos, se votó, se aprobó y en el tiro federal hicieron una asamblea. La propuesta es construir el nuevo tiro federal en la zona de Núñez, en la desembocadura del Medrano, donde se iba a hacer la planta de tratamiento. En vez de hacer la planta de tratamiento se va a hacer el nuevo tiro federal, un tiro federal moderno naturalmente.

Fabio: Pero no es patrimonio histórico el tiro federal?

Amor: No, el tiro federal solo el edificio está declarado patrimonio histórico y no el tiro federal, el predio no. Además tiene un problema importante, ustedes recordaran que durante la época de Cacciatore algunos predios eran titulares, por ejemplo el IMOS, era propiedad del IMOS, porque fue una donación de la época de Eva Perón, pero otros no. Eran propiedad del GCBA, entonces Cacciatore en ese momento propuso venderles en cuotas a los clubes, y así hubo clubes que fueron comprando, el Ciudad, Comercio que es chiquito, Obras, el Policial y fueron pagando. El tiro federal se anota para comprar y paga 3 cuotas, con lo cual se cayó y las tierras son del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no del tiro federal, entonces por eso estuvo esta posibilidad de votar, ya era distinto, no hubo que expropiar. Si vos vas por Obras, tenés que expropiar el club Obras porque es los trabajadores de SGBATOS del sindicato, si vas por el club Comercio es de los socios del club, si vas por el IMOS… Bueno, Defensores de Belgrano también lo compró, y acá no lo compraron y es el único predio que quedó con titularidad del dominio en poder del Estado y por se pudo avanzar como se avanzó. El proyecto que están haciendo es un proyecto muy moderno, con tecnologías importadas de EEUU en la que incluso no usan balas.

Fabio: Si, pero seguir construyendo en esa zona…

Amor: Te diría que hay una línea de construcción que acompaña la construcción de Vicente Lopez, si te fijas una línea imaginaria.

Fabio: Hay casos de rajaduras de derrumbes, hubo un caso de derrumbe en una obra en Libertador, van a sacar las canchas de fútbol.

Amor: Las canchas de fútbol donde íbamos a jugar todos ya las sacaron. En mi casa la napa está a menos de 2 metros. Quiero aclarar que el proyecto en sí, el proyecto cuando lo vieron desde entidades como la Sociedad Central de Arquitectos no tuvo críticas, se consideró optimo, no excelente pero si optimo, desde entidades con autoridad para hablar.

Ricardo: A eso iba mi pregunta, generan algunas opiniones de legisladores que se opusieron a la Agencia de Bienes, en entrevistas colectivas ellos han denunciado acuerdos parlamentarios en la Legislatura para aceptar esta posición de negocios inmobiliarios que es en toda la Ciudad donde está el conflicto, que es la Central de Arquitectos, los grandes pules inmobiliarios y el GCBA, que muchos de ellos son amigos, avanzan aun en contra como dice Fabio, en contra de la opinión de muchos vecinos, en todos lados está cuestionado cuando se avasallan los derechos históricos.

Amor: Ahí en general, yo respeto la opinión de los vecinos, pero siempre trato de tener una visión general de la ciudad, porque cuando ves la situación del tiro federal también tenés que ver tenés la situación de Santa María del Buen Ayre, que hay otras construcciones en el centro de la ciudad como en Caballito. Trato de tener una visión completa, desde acá hemos lanzado una consiga que es “más verde menos cemento”, ustedes saben que la cantidad de metros cuadrados por persona, es uno de los lugares más limitados, con menos cantidad de metros cuadrados por persona, tenés áreas, estamos pidiendo expropiación de algunos lugares por ley como tenemos iniciativa legislativa.

AMV: Cuales por ejemplo?

Amor: En la zona de la Paternal, hay una plaza seca en Donato Álvarez y Agustín García, donde estamos pidiendo la expropiación del lugar, al lado de la escuela Mendoza, porque la escuela Mendoza no tiene lugar donde hacer gimnasia, hay un proyecto inmobiliario, pero la escuela no tiene lugar para hacer gimnasia y los vecinos no tienen plaza. La Paternal es uno de los barrios que menos espacios verdes tiene, después algunos salen y te dicen “Está Chacarita”, es un cementerio…

Ricardo: Bueno la plaza que hicieron en Chacarita es una vergüenza, 60 millones de pesos para hacer una plaza en un lugar que hasta yo he visto fotos de huesos de difuntos en la misma plaza que hizo el Gobierno de la Ciudad

Amor: Yo te quiero decir, creo que hay que darse una política y tener una política muy fuerte en la ciudad de desarrollo de sectores verdes, así que mi opinión en general es esa, mas verde menos cemento. A mí me gustaría que muchos de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires que están en superficie, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos bienes, productos de herencias vacantes o de donaciones, algunos van directo al hospital de niños, hay muchas donaciones, otros van directo a educación. Nosotros, tenemos como idea general que todos que están en superficie pueda ser construido según el tamaño en un espacio verde o en un patio, hay muchos en la av. San Juan de patios, lugares de reunión, para la participación de los vecinos pero no ponerlos a la venta para la construcción de inmuebles, esa es la política que ha definido la defensoría del pueblo, son muchísimos inmuebles de los que estamos hablando. Vos podes decir, un inmueble chico de una esquina, que suelen tener 10 metros x 10 metros, chico. Depende, hace un patio y vas a ver que los vecinos lo van a empezar a utilizar, hoy no tienen nada. A lo mejor tenés un 8,66×20, ahí no tenés nada y lo podes empezar a usar. Hay una discusión y la respuesta muchas veces es “El Estado le puede dar otro uso a los bienes”, yo que soy municipal de toda la vida te puedo decir que el Estado nunca le dio uso a esos bienes, te puedo agarrar las listas y decir que varios bienes vienen desde el año… Qué se yo, son casi eternos, se van a acordar de uno rápidamente, Av. Independencia a dos cuadras del Hospital Español, al lado de la policía hay un esqueleto que tiene 8 pisos, hace 35 años que es del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los lugares que menos espacios verdes tiene y ese esqueleto ya no sirve para nada, nosotros ya hemos hecho un estudio, no sirve para nada. A mi juicio que hay que hacer? Demolerlo y construir un espacio público, tiene 8,66 x 40. Parece medio marginal lo que estoy proponiendo, pero cuando sabes que la cantidad de inmuebles son más de 6600…

AMV: Una pregunta respecto a eso Alejandro, ustedes están participando de la discusión del proyecto de ley de inquilinos y el rol que jugaría la defensoría en caso de que se apruebe

Amor: Nosotros tenemos un proyecto de ley de inquilinos muy amplio, que es muchísimo más amplio que el que está proponiendo el gobierno, de hecho el proyecto del gobierno está tomado claramente del nuestro pero de la primera parte del nuestro. Nosotros acá tenemos a Fernando Muñoz y a su hijo que trabajan, su hijo tiene una asociación, Gervasio y Fer está trabajando con nosotros, hemos elaborado un proyecto muy muy amplio pero acompañamos el del gobierno porque la verdad es que es un paso gigante. Que los inquilinos no paguen la comisión a la inmobiliaria es un paso kilométrico, digamos, cualquiera que va a alquilar hoy sabe lo que eso significa, pero nosotros tenemos muchísimas opiniones más, por ejemplo que los empleados del Estado, en vez de la garantía tengan al Estado como garante porque es el que le paga los salarios, y tienen estabilidad, no hay empleados municipales que se vayan y que sea este el que garantice el contrato de alquiler. Con la retención de los haberes del trabajador en el porcentaje que la ley permite. En el caso del sector privado que el Banco Ciudad cree un seguro de caución para que no presentes una hipoteca y tengas un seguro de caución. Que también para el titular del inmueble es preferible el seguro de caución y no una hipoteca, es un problema también cultural. También creemos que muchos trámites deben ser gratuitos, no tiene sentido seguir cobrando algunas cosas que la verdad es que el Estado las tiene, ponelas a disposición gratuita, no encarezcas a persona que está alquilando y tiene dificultades. No digo que no lo hagas para los de otras actividades, pero para el que alquila un departamento de 1, 2, 3 ambientes que son una familia que son 5 le estas cobrando algunos trámites que no tiene sentido, que no cambia la ecuación del Estado. Nosotros tenemos un proyecto más amplio, pero bueno, en esto lo apoyamos ciento por ciento porque es un paso adelante gigante. Ahora, me decís que quiero yo, quiero todo el resto. En la CABA hay 900 mil personas que alquilan de las cuales un 10% son locales, que además hay una afectación fuerte por el aumento de las tarifas, en la mayoría de los locales el problema ya no es el pago del alquiler sino el pago de electricidad. En el caso de los electros dependientes, salió en La Nación ayer, el impacto gravísimo que ha tenido el aumento de tarifas en la industria automotriz, son todas eléctricas, a carbón no se fabrican coches. Cuando Volkswagen prende los equipos, va ni siquiera los apaga, eso gasta electricidad también. Para las Pymes ni hablar, tenemos una presentación hecha a favor de las pymes por el incremento a las tarifas, por eso te digo, apoyamos plenamente, absolutamente el proyecto del GCBA y queremos dar un paso más.

AMV: Crees que se va a aprobar?

Amor: Yo creo que se va a aprobar, lo que empieza a haber es una especie de lobbie, de parte de Cocicba, de las inmobiliarias, pero ahí tenemos otra discusión más que queremos incorporar, que quedé también en la ley, en el primer contrato está muy bien el tema del pago de las comisiones pero nunca en el segundo porque lo que hace la inmobiliaria es una gestión de negocios, te pone en la página, te da la información, te muestra el departamento, pide los certificados de dominio, hay todo un trabajo para el primer contrato. Cuál es el trabajo en el segundo contrato? Ninguno, si ya está hecho, por qué deberías pagar una comisión, contra eso hace mucho tiempo que lo veníamos cuestionando, y ahora se acaba de dar una circunstancia muy particular porque en provincia de Buenos Aires la cámara salió a explicar que ellos no tienen la ley de la CABA y que se cobran 2 meses de comisión, nos sacudían a nosotros, me mandaron una carta acá, que yo tenía la obligación de aclarar que me refería a la Ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo que aclarar nada, soy defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hablo para la CABA, no decido lo que pasa en Mendoza. Ahora, ¿Qué les pasaba a los tipos? La gente iba y les decía “En la CABA se paga otra cosa y usted me está cobrando 2 meses de comisión”, así que no le dimos bolilla. Pero si, lo apoyamos ciento por ciento, estamos de acuerdo con el GCBA y nos gustaría después ir hacia otro paso, el primero para mi es el seguro de caución y que los trabajadores estatales el garante sea el propio Estado. Con eso para mí cerras un circulo tremendo en los alquileres, sin necesidad de avanzar en los otros, ojala se pueda…

AMV: Alejandro, preguntándote por temas de economía y de bolsillo y sobre todas las cosas respecto de las tarifas. Los clubes sociales en los barrios están agonizando y teniendo muchísimas dificultades en el acceso a la tarifa social. La Defensoría del Pueblo que es lo que está haciendo, qué es lo que puede hacer, cual es la mirada de este conflicto?

Amor: Nosotros recibimos a todos los clubes aquí tuvimos una reunión muy grande, después participamos de la reunión en el BAUEN. Presentamos un amparo en nombre de todos los clubes y estamos trabajando en la incorporación de los clubes a la tarifa social, aunque en realidad lo que le pedimos a Aranguren y a Mac Allister es que reglamenten porque tiene que haber una tarifa especial para los clubes y las entidades de bien público sin fines de lucro, esto no se ha reglamentado y para nosotros es fundamental que se reglamenten estas 2 normas. Es decir, hay que definir esta tarifa que es una tarifa especial que no se ha definido y la otra tampoco, esto está afectando a los clubes que como tienen concurrencia masiva de los vecinos se nota más, pero también está afectando a otras instituciones, a los centros de jubilados, a instituciones educativas de las colectividades, vamos a tener una reunión con todas las colectividades ahora, a instituciones sanitarias. Lo que pedimos es la reglamentación de las 2 leyes porque en la medida que no se reglamentan pagan la tarifa cruda que está viniendo, en esos 2 casos sino se reglamenta iremos a la justicia como hicimos con el amparo. Con una gran dificultad, lo quiero aclarar, la justicia históricamente le ha negado a las defensorías, increíblemente, la legitimación procesal para actuar en cuestiones de competencia federal, pero resulta que no hay defensor del pueblo de la nación. Entonces, no hay defensor del pueblo de la nación y los defensores del pueblo locales no podemos intervenir? Quién interviene? Esperemos que nos hagan caso, igual estamos tratando de cambiar el criterio de la acción judicial planteándola desde otro punto de vista, no desde el cuadro tarifario, sino del daño individual, pero todo esto es una construcción jurídica que queremos hacer en donde ahí nosotros si podemos entrar. Cuando ustedes, por ejemplo, que tienen los medios, ustedes tienen una ecuación económica para sostener cada medio, vos tenés suponete que trabajan 4 o 5 compañeros en el armado del periódico, tenés el costo de la impresión, evalúas digamos, si tenés una sede el costo del alquiler, todo lo que te significa el mantenimiento del periódico, ahí mismo tenés incluso los gastos tuyos en impuestos que vos mantenes para que el periódico tenga sus márgenes de ganancia y pueda mantenerse en el tiempo. Si yo te altero desde el Estado en forma unilateral esta ecuación, te la modifico de tal manera que las tarifas te producen un perjuicio manifiesto a la estructura de costos e incluso de ganancias para la posibilidad de inversión estoy provocando un daño particular, individual o colectivos a quienes trabajan en el lugar. Lo estamos analizando desde ese punto de vista, es un desafío entrar con una demanda de esas características porque es una construcción jurídica que hay que laburarla mucho, pero estamos evaluando hacerla en ese sentido con todas las pymes, con todo lo que es comercios y pymes, que es lo que digamos más se dispara porque tenés muchas textiles. Hemos tenido visitas de muchas pymes y las textiles laburan también con electricidad, el tipo a lo mejor tiene 6 empleados, pagaba suponete 15 mil, 30 mil pesos de alquiler del local y tenía una factura de 20 mil pesos por mes de luz o 15 mil, y ahora le vino una de 120 mil, chau, no hay más ecuación porque a vos te ocupaba tu giro mensual, supongamos, un 10% todo el tema de los impuestos. Al cambiar esa ecuación, pasar del 10 a ser el 30 o un poco más, listo ya esta se acabó la ecuación, entonces hay un perjuicio. Bueno estamos viéndolo desde el punto de vista del daño a ver si podemos hacer una construcción, no ir al Contencioso Administrativo Federal que es donde nos niegan la competencia, ellos dicen “Ustedes no tienen legitimación procesal en el federal, son locales”, entonces ir si, al Civil y Comercial por el daño, pero este es un laburo que hay que hacerlo y tenemos que rezar para que caigan algunos juzgados que tienen estos criterios.

Martín Bustamante: Yo soy de la Comuna 3, Abran Paso es nuestro medio, comuna 3, Once, Balvanera, uno de los temas tiene que ver con esto que mencionabas de los espacios verdes, la experiencia de la Manzana 66, la recuperación de ese predio, pero hay otro tema que es muy escabroso, muy polémico con mucha diferencia entre los propios vecinos y tiene que ver con los puesteros, los manteros, los predios que se asignaron para esas personas. En este momento están desarrollando el predio, algunos puesteros, en el predio sobre la calle Perón en Once, bueno anoche ocurrió lo del predio de La Salada también, vengo de ahí también, detención contra 300 personas que estaban una misa, los pusieron de rodillas, terribles las cosas que denunciaba la gente hace un ratito… Quería saber qué opinión tenés sobre eso, porque claro, por un lado está la necesidad de trabajar, a veces están las mafias que operan detrás de eso, y al mismo tiempo está la necesidad de los vecinos con respecto al espacio público y es un tema muy contradictorio donde es como que cuesta mucho encontrar un punto intermedio donde cada uno vea la necesidad del otro.

Amor: Bueno, es como lo describiste, hay una pluralidad de derechos que chocan irremediablemente, el Estado a nuestro juicio lo que debe hacer es trabajar sobre la composición de esos choques, mediando, nosotros desde la defensoría en el conflicto en Once en diciembre tuvimos un trabajo muy fuerte, de hecho la mesa se conformó a partir de un pedido de la defensoría del pueblo, estuvo María América al frente de ese conflicto, se conformó esa mesa y como bien describiste tenés muchas situaciones. Nosotros siempre arrancamos del sector más vulnerable, en este caso te diría que es el trabajador indocumentado, después el trabajador documentado y después ya comienza una serie de situaciones distinta que quienes son los proveedores de estas personas, que rol tienen los locales que están frente a estos puestos que están en la calle. Sabemos que en la av. Avellaneda los mismos locales que adentro vendían con factura afuera vendían sin factura y los puestos que estaban en la calle eran de los mismos locales de adentro en algunos casos, no de manera generalizada, pero sí de manera importante. Después, que pasa con el cobro de coimas, nos podemos hacer los boludos y mirar para el costado, yo lo dije públicamente, esto no funciona si no hay un sistema que garantice el funcionamiento de esto y para esto tiene que haber personas que estén involucradas. Creo que el gobierno ha tomado una decisión que ha logrado un consenso mayoritario por parte de la sociedad, al liberar estos lugares, las personas coincidieran que si vas a Once te encontras que el lugar está en condiciones de circulación, muy distintas a cuando estaban ocupadas, al mismo tiempo se logró la distribución de algunos trabajadores. Ahora, sino obras primero, buscando un acuerdo, esto no se produjo, no es que nos levantamos un día y ese día, es como las villas, no es que anoche no había nada y hoy está todo, hay un proceso de desarrollo de estas actividades a lo largo del tiempo de incremento de la ocupación de la vía publica. A nuestro juicio, si vas a actuar con la fuerza de seguridad y la intervención judicial, anda a buscar a las bandas que operan sobre todo las que tienen que ver con la introducción de mercadería ilegal a la Argentina. Trabaja haciendo inteligencia sobre los depósitos donde se almacena esta mercadería y fíjate cuales son los niveles de complicidad, o los niveles de omisión de actuación de determinadas fuerzas que permiten que estos espacios sean ocupados. Yo fui el otro día con varios de mis compañeros que están acá a la marcha de San Cayetano y mira, hoy veo en el diario que va a haber una intervención, que la fiscalía, la justicia, nosotros presentes, pero todos conocemos Liniers, dije Lugano, todos conocemos Liniers, eso se fue armando con el tiempo, se fue consolidando con el tiempo. En Liniers sabemos que hay hasta jaula donde se pelea UFC, digamos las luchas de combate por plata, de hecho sobre Ramón Falcón hay una, no estoy contando…

Daniel: No, es visible.

Amor: Es visible, vas ahí y se pelea y se apuesta, si digamos yo no tengo un servicio de inteligencia en la defensoría, si nosotros tenemos esta información es por los vecinos del barrio o los conocimientos que uno pueda tener, me parece que hay que trabajar desde el Estado primero con las personas más débiles buscando una mediación. Como el caso de los talleres textiles, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte ahí, cual es el rol del Estado? Ir a romperle la cabeza al que vino acá indocumentado y que con eso tiene que sobrevivir? No, vos tenés que tratar de blanquear ese trabajador, capacitarlo, tratar de ponerlo en legalidad, ver si además se le puede dar herramientas desde el Estado, máquinas para que conformen cooperativas y el apoyo legal para que lo puedan hacer. De hecho, son casas, no más de 400 establecimiento, no se necesita al FBI, ver si están en lugares donde se puede habilitar esa actividad, si están en esos locales que pongan en condiciones los locales, que hagan la adecuación y que pongan en blanco a los trabajadores. Es un proceso que hay que hacerlo en conjunto me parece, vos vas, caes con la policía, clausuras el local y al otro día tenés 3 o 4 familias que no tienen con que vivir, pero el problema terminó porque en la tele salió la imagen del desalojo, taller clandestino, nosotros en la defensoría somos querellantes en el caso de los 2 chicos muertos en el taller clandestino de Flores, como también en Time Warp. Creo que el Estado debe buscar otros mecanismo, y tiene que ver con trabajemos paulatinamente yo sé que a veces hay algunas medidas que tienen un fuerte acompañamiento público, de rápida acción con intervención de las fuerzas de seguridad y que dan resultado electoral, yo prefiero el dialogo.

Martín Bustamante: Para poner un ejemplo del registro periodístico que nosotros tenemos, donde fueron a parar la mayoría de los manteros, no están funcionando, no venden casi nada a diferencia de lo que ocurría en zonas de alto tránsito de peatones y lo más probable es que vuelvan a la calle.

Amor: No van a volver a la calle porque hay un despliegue muy fuerte de seguridad para impedirlo. También esto es una discusión como las personas en situación de calle es una situación de las grandes ciudades, es decir no es que uno va a Nueva York y no ve esto, vos estas en la 5ta avenida y ves tipos vendiendo carteras y paraguas, o vas a cualquier ciudad grande como Roma y lo ves. Hay una situación que tiene que ver con condiciones sociales de personas que están afuera del sistema y de alguna manera buscan entrar, al mismo tiempo tenés bandas que negocian, que necesitan de esas personas porque es casi carne de cañón que le dan muy poco de la ganancia de lo que las personas ganan, que quedan absolutamente expuestos. Yo he estado en Roma hace muy poco, en el Vaticano hace un tiempo atrás y vi una intervención muy fuerte de la policía en la puente del Castel Sant’angelo en la que salieron corriendo como 20 o 30 personas les sacaban los paraguas que estaban vendiendo, yo había pasado 500 veces, los tipos estaban ahí y la policía estaba al lado, en el Castel Sant’angelo hay un puesto de policía con 3 o 4 patrulleros y ahí se vendía. No sé qué paso ese día, digamos, algo habrá pasado, no se vendió y no se vendía, no sé qué paso y decidieron actuar, por supuesto al otro día estaban de vuelta, es un problema de las grandes ciudades y tenés que ver como lo atacas. Vos me podes decir, podemos atacar siempre desde la desocupación del espacio público, bueno es una forma, podes atacarlo de otra forma que es tomar los problemas e ir resolviéndolos. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley para que en todo lo que es textiles se establezca un etiquetado que así como se pone una etiqueta de AFIP para todo lo importado, en la producción nuestra se establezca un etiquetado desde Rentas Ciudad, para poner en todas las prendas que se produzcan y después ir a controlar el punto de venta. Me voy al DOT, o a la casa X y miro y controlo todo el proceso que tuvo desde el lugar de la producción a ver si cumplió o no. Lo mismo que hace la AFIP con las etiquetas, la AFIP hace inspecciones periódicas en muchos locales para ver si las prendas tienen la etiqueta de importación o las etiquetas son adulteradas. Yo creo que hay que atacarlo, hay que tomarlo y buscar ir resolviéndolo de esa manera y partiendo de los lugares más vulnerables. Creo en la necesidad del espacio público a disposición de todos es un ámbito de participación democrático, también creo en la necesidad de que las personas que están en estado de vulnerabilidad puedan incorporarse al sistema, la grieta que yo veo es la de personas que están adentro del sistema y las que están afuera. Yo trataría de cerrarla incorporando a las que están afuera…

Nora: Perdón, una pregunta, con respecto a la gente que está en situación de calle, que bueno últimamente hubo un censo popular que da una cifras realmente espantosas, 6 mil personas en situación de calle y 25 mil en riesgo a estar próximamente en la calle. La defensoría tiene alguna propuesta para paliar, porque es tan doloroso lo que se ve…

Amor: La propuesta que vamos a presentar no es para paliar sino para tomar decisiones de fondo, cuando vos hablas de la situación de personas en situación de calle, tenés que definir claramente los grupos que hay, tenés personas que son psiquiátricas, que están en situación de calle, tenés personas que sin ser psiquiatras viven hace 30 años o 40 años en la calle. Después tenés personas como los chicos del paco, que tienen un problema que es la adicción, después tenés personas que viven en provincia de Buenos Aires y se quedan de lunes a viernes acá y ahorrarse los boletos de colectivos, muchos de ellos trabajan en blanco. Te puedo dar casos concretos porque yo que participe como veedor en el censo que hizo el GCBA, la ministra Tagliaferri estuvimos reunidos, conversando con un hombre que estaba acostado en una mueblería en la av. Belgrano, bien vestido, acostado sobre unos cartones y tapado con una frazada y nos decía que vivía en González Catan y que pagaba 6 boletos por día, 3 para ir y 3 para venir, 30 boletos semanales, que el permanecía acá para poder ahorrar eso y que significaba un ingreso importante para él, son 120 pasajes por mes. Tenés que hacer una descripción correcta de todo esto y proponer medidas, nosotros vamos a ir proponiendo la apertura de más centros de paco porque vos no podes seguir así, como están atrás del cementerio de Flores que hacemos, ¿No los ve nadie y no nos enteramos? No, nosotros sabemos que están, la justicia sabe que están, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes sabe que están, somos funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de intervenir, no hacernos los pelotudos y mirar para un costado. Vamos a hacer una propuesta de construir centros de paco, las personas que son psiquiátricas hay una ley que es muy precisa, entonces entremos a pensar en cómo se trabaja con las personas psiquiátricas, hay que darle intervención a la justicia pero hay que buscar lugares también que puedan ser lugares de paso, con características especiales que ya están descriptas en las leyes. Con las personas que viven transitoriamente en la calle bueno, habrá que desarrollar más paradores, y controlar los paradores que tenemos porque en algunos ya hay lógicas tumberas, como en el de Retiro, entonces la gente tiene miedo de ir y por eso no va. Cuando uno habla con los funcionarios, hay una idea de esto y hay una política, lo que nosotros queremos es que esto se concrete y lo vamos a hacer como un plan concreto nosotros, los grupos ya te los di, no hay otra gente en la calle, o esta porque es una persona psiquiátrica, o esta porque…

Nora: Hay familias ahora!

Amor: Se han caído del sistema. Ahí tenés que darle una solución habitacional, el Estado tiene hoteles, tenés la posibilidad de hacerlo por créditos, la posibilidad de la vivienda del IVC, tenés que trabajar, tenés que planteártelo. El número que tiene la ciudad de mil y… Yo quiero aclarar algo sobre la forma de medición, la metodología de medición es compleja, el censo hay que hacerlo en un solo día, pero además tiene un problema, no es lo mismo hacer un censo en invierno después de 4 días de lluvia, que hacerlo en noviembre/diciembre, que no tenés lluvia, en noviembre/diciembre vas a tener mucha más gente en calle que si lo haces en invierno. Entonces, no me es una preocupación el número porque no veo que sea un número grande, ninguno de los números veo que sea un número grande en términos del presupuesto de la CABA que es casi 10 mil millones de dólares.

Nora: Sería posible una solución así? Mismo con los 59 pibes huérfanos víctimas de violencia de genero.

Amor: Es posible, debemos tomar entre todos una decisión, dar el debate en la Legislatura, hay que tomar distintas medidas, la Legislatura tiene que intervenir, hay que dar esta discusión y hay que avanzar. Desde la defensoría vamos a presentar un plan integral, porque si no el año que viene que vamos a hacer? Otro Censo? Y ustedes me van a decir “Vos sos pelotudo? Que hiciste el año pasado?” Bueno, aflojemos, yo no necesito un censo, lo que quiero es mira, si Horacio Rodríguez Larreta toma la decisión de hacer esto, listo, te acompaños todos en eso, saquemos los chicos del paco viste por que se mueren.

Ricardo: Perdón, tenemos que ir a un tema porque nos avisaron que está por terminar y tenemos que plantear un tema. Nosotros hemos planteado un proyecto como asociación y queríamos proponerlo así entre todos, porque ya que estamos todos… Digamos, la asociación cubre todas las comunas, a veces con 2 o 3 medios y nos parece sumamente importante que un debate después de las PASO de los representantes que van a ser del pueblo en la Legislatura, podamos transmitirlo directamente a partir de nuestros medios y lo que habíamos propuesto es un convenio, que nos contestaron positivamente

Amor: Si, a mí me gustaría hacer un convenio con ustedes, me parece que nos ayudamos todos mutuamente, para nosotros la ayuda de ustedes va a ser muy importante, definirán ustedes con Nati, a mí me interesa que en los periódicos, me gustaría si podemos todo lo que nosotros vamos sacando como derechos ponerlo, es decir lo que nosotros vamos sacando, los diarios, o distribuir o a lo mejor cuando son más chicos convertirlo en una página pero ponernos de acuerdo y decir “Para nosotros Ale, esto tiene un costo de tanto, a nosotros nos sirve o no nos sirve” bueno discutirlo entre nosotros, discutirlo bien con Nati, para nosotros es muy importante porque ustedes están en todos los barrios, a mí me cuesta mucho, ahora estoy haciendo un convenio con canillitas, la semana que viene voy a firmar un convenio con ellos para que nos ayuden también. Nosotros hicimos la presentación frente a la Organización Internacional del Trabajo por la intervención en canillitas porque viola en el convenio 87 y 98 de la OIT, y viola el artículo 48 de la Constitucional Nacional del juez natural. Por supuesto la cámara dejo sin efecto la medida del juez Di Giorgi y reestableció a la conducción del sindicato y hoy si leyeron los diarios esta la convocatoria a elecciones. En este sentido nos interesaría muchísimo con ustedes, trabajarlo en conjunto, hacer un convenio marco y después que cada órgano nos vaya diciendo “mira necesitamos esto, necesitamos aquello” y que nos ayudemos mutuamente y toda la información que tengamos dársela, yo creo que hay 2 lugares de información plena en la ciudad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo, no hay otro lugar.

Ricardo: Ahora, específicamente, a nosotros nos interesa mucho visibilizar específicamente porque esto te agradezco, vamos a tratar, pero digamos el debate con candidatos.

Amor: Me pareció fantástico lo voy a pedir, le voy a proponer a los primeros candidatos a legisladores que vengan acá a la Defensoría del Pueblo y lo hacemos acá, acá dentro.

Alex: Queremos invitar a otros medios, queremos que vengan más…

Amor: Vengan todos!

Alex: En el Registro de Medios no estamos solamente nosotros, hay otros colegas también que por ahí les va a venir muy bien participar en este tipo de cosas y en la difusión de la defensoría, en nuestra difusión como asociación y en la de los candidatos, es colaborar un poco con los 3.

Amor: Nosotros en el proyecto de ley, no sé si está el “chino” Ingrassia, está Loli, en el proyecto de ley de nosotros de la Ciudad de Buenos Aires del nuevo código electoral no solo establecimos la paridad de género, 50 y 50 en las listas, sino también la obligatoriedad del debate de los candidatos, o sea que no me puedo negar al pedido de ustedes porque hay un proyecto de ley presentado.

Ricardo: Porque incluso por ejemplo un tema que no es una pregunta, simplemente una inquietud que tienen todos los medios en los barrios es la relación entre las comunas y el Gobierno de la Ciudad, porque 2 atribuciones exclusivas tienen las comunas.

Amor: La poda…

Ricardo: No, calles laterales y espacios verdes, después no intervienen en nada, eso los candidatos sería interesante.

Amor: Bueno, de hecho todos los comuneros de todos los partidos se reúnen acá periódicamente con nosotros, de todos los partidos. Vienen, porque tienen demandas, y te sorprende porque vos escuchas a determinado dirigente político no, porque es de la oposición, ahora cuando un dirigente oficialista me dice “Me podrías ayudar en esto…”, raro. Es una lucha solo de fuerzas políticas.

Martín Bustamante: En ese sentido es importante ver si podemos establecer algún trabajo conjunto con los locales de la defensoría en nuestras comunas

Amor: A nosotros nos encantaría.

Gustavo: Perdón, yo comento una cosita que había dicho al comienzo, que dijiste, en las redes sociales nos putean mucho, y hay mucha gente que a nosotros nos pasa hoy manejando desde gráfica, desde internet, un montón de aplicaciones como muchos de nuestros medios tienen contacto directo con los vecinos y asolaciones intermedias, todo pasa muchas veces por nosotros y vemos muchas veces en esa relación que hay mucha gente que dice “Para qué está la defensoría? Que hace la defensoría?” Vos lo dijiste, nos putean en Facebook, y hay mucha gente que no entiende lo que la defensoría hace, que de repente si está, como ha sucedido en La Boca, en un incendio en la av. Pedro de Mendoza, como un accidente de 2 colectivos estaba la defensoría, y mucha gente no entiende. O tal vez no piensan que es el gobierno, piensan que es un gente que esta con un chalequito que dice defensoría, que mismo le pasa a los sistemas de emergencia, también tengo vinculación con los sistemas, soy bombero voluntario, perdón que aclare esto, hay gente que no tiene idea lo que la defensoría hace. Por eso en lo que dice Ricardo, lo que dice él de tener esta cosa fluida es fundamental.

Amor: Si, para nosotros es fundamental, es fundamental para nosotros la existencia de ustedes también, no por la ayuda que nos dan a nosotros, sino porque son una opinión distinta a la de los medios masivos, no estoy haciendo una crítica a los medios masivos, sino que simplemente el medio masivo vuelva en determinadas políticas que lo imponen las tapas de los medios y la cosa común del barrio, que es la cosa cotidiana de la gente, la vas a encontrar, cuando la encontras, si es un tema importante. En cambio ustedes están todos los días en todos los despelotes de los vecinos de los barrios de todos lados, es otro nivel de información, no es que a ustedes no les interese la disparada del dólar, pero claramente la preocupación inmediata es que le pasó a la ONG del barrio, a los vecinos, para que eso llegue a Clarín o La Nación tiene que ser algo realmente que le llame mucho la atención o tener pocas noticias ese día, sino no llega.

Pablo: En nombre de la Asociación de Medios Vecinales, te agradecemos la gestión, más allá de todos los problemas que tuvimos te agradezco toda tu gestión, así que les agradezco también a todos los colegas que hayan participado y queremos seguir construyendo más comunicación en los barrios que sabemos que los medios tradicionales tanto los del grupo Clarín, Nación e Indalo…

Amor: Tenemos un programa en La Red

Pablo: Los grandes medios de comunicación son un contrapeso nuestro y nosotros estamos trabajando, hay periódicos, sitios webs y radios que tienen 20 o 30 años y esta es la primera vez que nosotros accedemos a la defensoría a nivel institucional. Te agradecemos mucho por todo.

Amor: No, al contrario, y evidentemente ha sido una falla mía, así que asumo yo la responsabilidad, el programa lo ponemos a disposición de ustedes, nos gustaría que a lo mejor empiecen a ver de a uno de los medios porque van expresando las realidades barriales, lo tenemos los sábados de 1 a 2 de la tarde y con eso vamos incorporando otra visión. La verdad es que el nuestro no es un programa que compita por el rating con nadie, es un programa que da servicios, nosotros le explicamos a los vecinos como sacar la tarifa social, como hacer el juicio por la reparación histórica, servicios, decir “bueno maestro, a usted le está pasando esto, acá estamos nosotros” la verdad que la presencia, si podemos ir contando de a uno con cada uno de ustedes todos los sábados, decir bueno “Viene tal de la comuna 3” y viene y nos cuenta “Está pasando esto en la comuna 3” y los que son de la comuna 3 a lo mejor alguno conoce el medio, a lo mejor otro no y empezas a establecer otro vinculo.

Ricardo: Lo que dijiste igual, es muy importante, porque estuvimos para reparar esto, investigando y entrando a la defensoría y hay cantidad y cantidad de derechos que no tienen ni nosotros mismos, nos asombrábamos, ni nosotros sabemos la cantidad de cosas que se están haciendo y lo que decía uno de los colegas, por ejemplo la defensoría de Flores nosotros estamos a 10 cuadras, Flores de Papel está y la verdad es que no lo conocen, así que vendría muy bien este vínculo.

Amor: Dale, contamos con esto, al programa quedan invitados, arreglan con Nati, y todo lo demás firmemos un convenio y empecemos a trabajar, establezcamos un mecanismo simple pero bien preciso y hagamos como una reunión mensual sino les parece mal para que nos permita ir revisando entre nosotros “bueno, estamos haciendo las cosas bien, sirvió, no sirvió en donde corregimos, en donde ponemos más…” y nos juntamos todos los meses, sino les jode hacemos una vez por mes, porque una vez por mes nos va a dar tiempo a ver los temas, en un mes se juntan tantos quilombos acá adentro… Así que me parece que esta piola, nos sirve a todos. Gracias a ustedes.