Edicto del Juzgado N° 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario

“Wilkinson Caros Alberto – Braga Romina c. GCBA s. Amparo – Licitaciones” (Expte. A774540-2016/0) y sus acumulados “Bersano Román Alejo c. GCBA s. Amparo – Suspensión de Obras “ (Expte. A1954-2017/0) y “Piroso Soler Iván Andrés y ot. C. GCBA s. Amparo – Suspensión de Obras” (Expte. 2027-2017/0), se ha dispuesto citar y emplazar por el término de diez días a contar desde la última publicación del presente, a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio de lo previsto en el art. 84 y ss. del CCAyT.

