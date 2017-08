Afirman que las subas de precios en supermercados son las más bajas de los últimos cinco años

El trabajo detalla que el relevamiento se realizó entre el 1 y el 30 de julio, tomando como referencia el mismo periodo del año anterior, sobre un total de 1058 comercios, entre los que se destacan autoservicios de proximidad, grandes supermercados y las principales superficies mayoristas (Yaguar, Makro, Vital, Maxiconsumo y Diarco) en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Bs As (primer y segundo cordón), Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Salta, Mendoza, San Juan y Neuquén.

This entry was posted in Economía Noticias and tagged Consumo Masivo . Bookmark the permalink