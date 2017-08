Local de Palermo exhibió a un pony en la vidriera y se armó un escandalo

“El caballo estuvo todo el día expuesto al sol, no tenía agua ni comida. Un pony no tiene que estar en un lugar de muebles, pertenece a otro ámbito”, expresó indignada una de las denunciantes.

Sería bueno también que la Fiscalía de la Comuna 14 defienda a los vecinos, por los robos, hurtos y ruidos molestos, ya que su labor como fiscales es de mate, joda, putas y siesta. Según pudo saber Palermonline Noticias la atención de las denuncias no mediáticas no son atendidas en tiempo y forma. Dicah fiscalía cuando está la TV salen a hacer pinta, pero cuando los problemas son más pesados o temas de vecindario, se esconden detrás de los escritorios como cucarachas y de las vestiduras. Fiscales de la Comuna den la CARA. Nadie sabe quienes son y si cumplen horarios, todo es oscuro y poco transparente. Nadie sabe estadísticas de denuncias realizadasni de los casos que tienen. La oscuridad de la Fiscalia de la Comuna 14 es absoluta.

“La gente denunció sin saber. El caballo vive en un campo. La idea era que todos los días de la semana estuviera allí solo entre las 14 y las 19 para entretener a los chicos del barrio”, afirmó el dueño del animal, Evaristo Falabella. “Los dueños del local son amigos míos. Ellos no necesitan poner un pony en el comercio para aumentar sus ventas. La idea era que los niños pudieran venir a acariciar y tocar a Tuco durante un rato todas las tardes. Este animal es muy sociable y no sufre ese tipo de contacto diario”, afirmó su dueño.

This entry was posted in Noticias and tagged pony . Bookmark the permalink