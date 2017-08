Mañana comenzará el escrutinio definitivo de las PASO

El escrutinio comienza mañana ya que el Código Nacional Electoral estipula en sus artículos 110 y 111 que “durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección, la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna. En igual plazo también recibirá de los organismos directivos de los partidos las protestas o reclamaciones contra la elección. Ellas se harán únicamente por el apoderado del partido impugnante, por escrito y acompañando o indicando los elementos probatorios cualquiera sea su naturaleza. No cumpliéndose este requisito la impugnación será desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos que existan en poder de la Junta”.

