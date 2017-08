Myriam Bregman denuncia brutal golpiza de la Policía de la Ciudad a dos jóvenes

Myriam Bregman manifestó además que “por suerte pudimos actuar rápido y gracias a que Alan logró enviarnos un mensaje presentamos un habeas corpus y los abogados del CeProDH y Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, se hicieron presentes para reclamar por su libertad. Los liberaron pero no vamos a dejar pasar este hecho que es grave y lamentablemente no es el único. Es la realidad que le toca vivir a miles de pibes todos los días acosados por esta Policía que Larreta vende como transparente pero que ya tuvo a su primer jefe preso por corrupción”. “Son valientes para meter la mano en la lata y cobardes para golpear a los pibes porque saben que tienen impunidad”, denunció Bregman. “Por Alan y por Nicolás pero también por todos los chicos que son golpeados a diario por esta fuerza represiva vamos a denunciar a los policías que los golpearon salvajemente. Este hecho no va a quedar impune”, finalizó.

