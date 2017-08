Claves a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de seguridad.

Por Ricardo Katz, Presidente de Prioridad1 (www.prioridad1.com)

Diseñar un sistema de seguridad para un supermercado o una cadena no es una tarea fácil, requiere mucha planificación previa y conocer las problemáticas específicas de este tipo de locales. Trabajar un espacio con tanta afluencia de personas, algunas con vehículos y otras que acceden peatonalmente genera un espacio muy crítico donde la seguridad exige estar muy bien planificada teniendo en cuenta incendios, robos, movimientos internos, movimientos de dinero, de mercadería, depósitos, proveedores entre otros. Aquí la seguridad electrónica debe acompañar al resto de la seguridad y debe ser planificada pensando en cada uno de los detalles, de otra manera no podría darse un servicio adecuado. También debe ser atendida la integración con los procedimientos adecuados y la cantidad de personas físicas presentes, tantas como la planificación permita, y con el entrenamiento adecuado para poder sacarle el fruto a las tecnologías. Las planificación es de gran importancia para que todo funcione segun se espera.

Se debe generar un triángulo fluido entre seres humanos, procedimientos técnicos y tecnologías que acompañen. Junto a ello un plan de mantenimiento para que todo se mantenga en condiciones a través del tiempo.

Opciones de seguridad

En términos de seguridad patrimonial hay que tener en cuenta que hoy lo más habitual es controlar a través de cámaras y sistemas de alarmas (los dos sistemas de seguridad más usuales) a los que se suman muchas veces los arcos detectores de etiquetas para prevenir robos de mercancía.

En cuanto a las cámaras, hay de muy variados tipos, alcances y que permiten controlar todo el predio tanto interno como externo. Los sistemas generan una grabacion digital de modo de tener una persmanente posibilidad de verificación de cualquier hecho provocado por un cliente o en caso de una intrusión. Algo a tener en cuenta es que los sistemas digitales actuales no solo permiten actuar sobre la parte de seguridad sino que tambien dan info al area de marketing pudiendo señalar o generar estadísticas de las zonas más calientes, las más visitadas por el publico, en el local. Se pueden con las camaras determinar la cantidad de personas que ingresan a un lugar, a todo el predio o a una zona específica. O sea que hoy mediante el uso de estas nuevas teconolgias permiten utilizar las cámaras no solo para seguridad sino para la medición de muchos parámetros que pueden tener que ver con otras necesidades. El merodeo de un estacionamiento del predio, alguien que esta dando vueltas quizas pueda generar el robo de un vehiculo y esto se puede registar mediante un sistema de camaras. Del mismo modo hoy en todo el mundo se está usando tecnología que tiene la capacidad de detectar cuando se retira algo de un lugar o cuando se deja algo en algun lugar cuando no debería haber nada. Son elementos que ayudan al personalidad de seguridad que tiene multiples cámaras en red. Estos sitemas inteligentes tienen capacidad para dar indicaciones al detectar una anomalía, también permiten el reconocimiento de rostros y otras muchas posibilidades que dependen de la situacion de cada supermercado.

Con las alarmas pasa algo similar, se usan en combinacion con las camaras y sirven para generar un aviso de intrusion generalmente en horarios en los que el local o los predios está sin personal. Las alarmas hoy son muy sofisticadasy permiten sectorizar para activar algunos sectores sí y otros no (materiales electrónicos, stock, etc) por ahí todo el predio está desactivado pero un sector no. Hoy se puede usar cientos de claves, sirve para el predio y también para el perímetro y se puede combinar con los sistemas de circuito cerrado de tv.

Las alarmas y las cámaras pueden estar vinculadas, de modo que la gente que trabaja en seguridad se le puede presentar no solo la alarma sino también la imagen permitiéndoles actuar nen consecuencia de forma más ágil y más rápida. Tanto localmente como remotamente a través de un centro de monitoreo (propio o tercerizado).

Hoy las alarmas tienen además otra función,se pueden usar para control industrial y así como las cámaras pueden dar un servicio más allá de antirobo, con las alamras pasa lo mismo. Se puede controlar las cadenas de frío con el mismo sistema al agregarle temperaturas de máxima y de mínima, del mismo modo se pueden verificar motores que deberían estar funcionando o no y hasta medir la temperatura adecuada en, por ejemplo, un tablero de control o un centro de cómputos para complementar con sistemas de incendio que se disparan recién cuando el fuego ya está sucediendo.

A estos sistemas se le agregan los sistemas biométricos que, si bien son sofisticados (pueden detectar huella digital, palma de mano, iris, dependiendo del nivel de exigencia) tienen versiones accesibles para empresas y hasta pueden cruzar datos para sumar a la liquidación de sueldos o jornales.